Borges i l'IRTA col·laboraran en recerca i desenvolupament tecnològic en diversos àmbits agroalimentaris

Ambdues parts volen reforçar la relació que mantenen des de fa anys en l'àmbit de l'R+D+i

Actualitzada 08/04/2019 a les 11:50

El grup Borges i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'identificar, desenvolupar i executar accions concretes en diferents àmbits d'actuació d'interès comú com són la presentació de propostes de projectes de recerca conjunts, de serveis o desenvolupaments tecnològics o la transferència i la formació. Aquest acord marc estableix les bases per «enfortir la col·laboració estratègica» entre Borges i l'IRTA, ja que fa temps que treballen plegats en temes puntuals, com és el cas dels estudis sobre la postcollita de l'oliva o, actualment, en un grup operatiu a nivell estatal per a la detecció de l'ametlla amarga, segons ha assenyalat el director general de l'IRTA, Josep Usall.Amb més de 120 anys de tradició familiar, el grup Borges desenvolupa la seva activitat en l'àmbit dels productes de la Dieta Mediterrània (fruits secs, oli d'oliva, entre altres), tot i que ja fa molts anys que manté una estreta col·laboració amb l'IRTA. Ara, «volem donar un pas més a l'hora de potenciar la nostra relació en l'àmbit de l'R+D+i tant a nivell agrícola, com industrial, com de desenvolupament de nous productes de qualitat, saludables i saborosos de la cuina i estil de vida mediterranis», ha destacat Josep Pont, conseller delegat de Borges.Borges és la companyia líder mundial en el mercat global de l'alimentació saludable que compta amb tres línies de negoci, liderades per les seves unitats de negoci Borges Agricultural & Industrial Nuts, Borges Agricultural & Industrial Edible Oils i Borges Branded Foods. Fundada a la fi del segle XIX, concretament el 1896, quan la família Pont Creus va iniciar un petit negoci familiar de compravenda d'olives i ametlles, el grup suma ja més d'un miler d'empleats en el món i opera onze plantes industrials en cinc països i quinze oficines comercials a deu.En l'últim exercici fiscal ha facturat 820 milions d'euros i comercialitza els seus productes a 116 països dels cinc continents. La recerca constant de l'excel·lència en totes les àrees distingeix Borges International Group i la converteix en ambaixador de la cuina i estil de vida mediterranis.Per la seva part, l'IRTA centra la seva activitat en l'R+D+i agroalimentària en els àmbits de la producció vegetal, la producció animal, les indústries alimentàries, el medi ambient, el canvi global i l'economia agroalimentària. La transferència dels seus avenços científics contribueix a la modernització competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola a la provisió d'aliments sans i de qualitat per als consumidors i a la millora del benestar de la població. L'IRTA està adscrit al Departament d'Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació.