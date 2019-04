La mesquita As-sunnah i Reus Circ Social treballen valors com la solidaritat i el respecte en una jornada amb els nens

Diverses entitats reusenques van aplegar-se, aquest dissabte, a les pistes del Pavelló Olímpic, per celebrar una jornada esportiva en commemoració del Dia Internacional de l’Esport per al Desenvolupament i la Pau. Hi van participar, en detall, la mesquita As-sunnah, Reus Circ Social, Esport Inclusiu i Egueiro. L’equip de la mesquita As-sunnah i el d’Egueiro van disputar un primer partit de futbol, que va anar succeït per una exhibició d’arts marcials i acrobàcies a cparrec del Gimnàs Mushín de Tarragona i de Reus Circ Social. Un altre partit, en aquest cas entre Reus Circ Social i Esport Inclusiu, va tancar la jornada.Hi van prendre part, tal com explica el portaveu de la mesquita As-sunnah, Mohamed Said Badaoui, «una quarantena de nens tot i que, com que s’ha fet a l’aire lliure, s’han anat incorporant nens i joves del barri». La intenció, «aprofitar el Dia Internacional de l’Esport per al Desenvolupament i la Pau per demostrar que, a través de l’esport, es poden treballar valors com el respecte, la solidaritat o el treball en equip, que són fonamentals. I que, tal com diu el lema de l’activitat, amb l’esport guanyem tots». La jornada va celebrar-se dissabte per primer cop i «tindrà continuïtat», donats els «bons resultats» que ha recollit en la seva estrena». Aquest és només un dels múltiples projectes que treballen, en aquest àmbit, tant la mesquita As-sunnah com Reus Circ Social.