Obren les inscripcions per a la Caminada Popular Reus-La Pineda

La prova es realitzarà el 14 d’abril

Actualitzada 05/04/2019 a les 20:22

La Caminada Popular Reus-La Pineda arribarà aquest pròxim 14 d’abril amb un recorregut inclòs a la programació de les Caminades Populars en el qual a l’edició de l’any passat es van aplegar gairebé un miler de persones, en el que va ser tot un èxit de participació, tant pel que fa a les persones que hi van prendre part com per a aquelles que s’hi van acostar.En aquesta ocasió la caminada serà a benefici de la Fundació Amics de Joan Petit-nens amb càncer, una fundació que té com a objectiu l’atenció als afectats directa i indirectament pel càncer infantil, així com la divulgació del coneixement d’aquesta malaltia.A banda, el pròxim dia 1 de juny s’organitza a Reus un torneig d’hoquei en col·laboració amb el Reus Deportiu en solidaritat amb aquesta fundació i les famílies afectades pel càncer infantil.Aquest any la caminada s’inclou la programació del Dia Mundial de l’Activitat Física, que s’escau el 6 d’abril. El recorregut previst té una distància de tretze quilòmetres, amb una dificultat de nivell baix, i combina trams urbans amb trams de camins. El recorregut serà apte per a tots els públics, de manera que qualsevol persona que practiqui esport s’hi podrà apuntar per a tenir la possibilitat de participar en aquesta activitat.La sortida serà des del Parc de Mas Iglesias (plaça Ramon Amigó, davant del Centre de la Imatge Mas Iglesias) i l’itinerari anirà en direcció al camí de Vila-seca, i després de travessar el nucli antic de la població s’arribarà al paratge natural de la Torre d’en Dolça (punt d’avituallament).Des d’aquest indret caldrà arribar fins a la platja, en concret a la zona dels Pins de Mariscal del municipi. L’organització noliejarà un servei d’autobús per tornar a Reus.