Les escoles de dansa de Reus tallen la 5ª cama a la Vella Quaresma

Un total de 450 nens i nenes de les escoles els han acompanyat i han gaudit de l'espectacle

Actualitzada 05/04/2019 a les 15:34

Les escoles de dansa de Reus han serrat la cinquena cama de la Vella Quaresma aquest divendres al matí, especialment enguany que es commemora l'Any Roseta Mauri. Els han acompanyat, a més de la Maria Castanyera, 450 nens i nenes de les escoles Teresa Miquel, Sant Bernat Calvó, Marià Fortuny i Joan Rebull.Les cames a la Vella Quaresma es van tallant setmana rere setmana en l'espectacle que promouen les regidories de Cultura i d'Ensenyament i Política Lingüística, pensat per tal de preservar i continuar les celebracions del calendari festiu tradicional.L'espectacle es fa cada divendres de la Quaresma a les Peixateries Velles i està protagonitzat per Xavi Picarols, que interpreta el personatge del Carni, el protagonista del Carnaval que no es resigna a la realitat que la festa s'ha acabat i que no tornarà fins l'any vinent.