La Sang beneirà la nova escala del Sant Crist durant la missa de difunts

Actualitzada 04/04/2019 a les 21:58

El temple de la Puríssima Sang de Reus estrenarà aquest diumenge 7 d’abril, a partir de les 19.30 h. durant la missa de difunts, la nova escala del Sant Crist de la Sang. L’escala ha estat dissenyada pels arquitectes Cristina Cherta i Albert Vilà, reusencs i congregants, que hi han col·laborat de forma desinteressada. I s’ha finançat mitjançant un donatiu pòstum. Les obres van arrencar al febrer, després que durant l’estiu es plantegés i evolucionés el projecte, i s’han executat sense cap afectació a la construcció prèvia. D’aquesta forma, tal com explica el Clavari, Francesc Pardo, «tècnicament, hem hagut de ser imaginatius» però s’ha aconseguit que «si algun dia es retirés l’escala, tot quedaria com abans».Pardo detalla que «el Sant Crist baixa des del dosser Dimecres de Cendra i, Divendres Sant, després del Sant Enterrament, es torna a pujar» i que, «la maniobrabilitat» amb les escales laterals «era molt complicada, havíem de desmuntar els ciris i patíem per si es donava algun cop». Tot plegat havia passat a fer-se en els darrers anys, per això, a porta tancada. La nova escala «està inspirada en la que hi havia hagut abans de la guerra» i s’ha fet «amb un estil minimalista, respectant l’estètica». La barana, per exemple, «ha hagut de venir des de Ciudad Real per conservar aquesta línia».L’Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, oficiarà la missa de difunts aquest diumenge. Serà en el transcurs d’aquesta missa que es farà la descoberta i es beneirà l’escala del Sant Crist. La seva estrena no tindrà lloc, però, fins al Divendres Sant. L’escala permetrà les persones que acudeixin a fer l’adoració en Divendres Sant, després de la processó del Sant Enterrament, puguin acostar-se al Sant Crist a través d’ella. La seva construcció, gràcies a aquesta donació pòstuma, no ha tingut cap afectació econòmica sobre l’entitat.Avui, a partir de les 21h, els Armats de la Sang faran la baixada de llances. Hi participarà, per primer cop a la cohort, una dona, Laura Sánchez. Miquel Benabarre, president de la Fundació Reddis, presentarà l’Opuscle.