L'Aeroport de Reus inaugura la ruta que connecta la ciutat amb Londres-Southend

La nova connexió tindrà quatre vols setmanals fins a finals d'octubre

Actualitzada 05/04/2019 a les 17:56

L'Aeroport de Reus ha inaugurat aquest divendres la nova ruta, operada per la companyia aèria Ryanair, que connectarà la capital del Baix Camp amb Londres-Southend.Aquesta nova ruta tindrà quatre vols setmanals, els dilluns i els divendres, entre el 5 d'abril i el 25 d'octubre, i comptarà amb un total de 22.302 seients oferts en 118 moviments previstos. En total, durant la temporada d'estiu, l'Aeroport de Reus té prevista una oferta de 729.196 seients al Regne Unit entre els 3.824 moviments programats, fet que suposa un augment del 9,2% de places ofertes en un 6,1% més de moviments respecte al mateix període de l'any 2018. Amb aquesta nova ruta, l'Aeroport de Reus queda connectat amb Londres per quatre aeroports, sumant Londres-Southend a Standsted, Gatwick i Luton.Per a celebrar l'arribada del primer vol, l'Aeroport de Reus ha rebut l'avió amb el tradicional arc d'aigua dels bombers i ha donat la benvinguda als passatgers amb un pastís commemoratiu.Amb aquesta celebració l'Aeroport inaugura la segona nova ruta de la temporada d'estiu de 2019, una temporada en què l'Aeroport supera la xifra d’1,1 milions de places ofertes, amb més de 6.000 operacions comercials programades per les aerolínies.