'Hola Cal Massó' obre aquest divendres una nova etapa de l'equipament

Actualitzada 05/04/2019 a les 12:34

Ahir dijous va presentar-se el nou projecte d’activitat al centre cultural Cal Massó, després que Quatre Quaranta Gestió Cultural hagués guanyat uns mesos enrere la licitació que es va obrir per l’espai. L’inici de l’activitat en aquesta nova etapa s’ha programat per avui, dia 5 d’abril, amb una festa a partir de les 20h, que s’ha batejat com Hola Cal Massó i que comptarà amb l’actuació dels ballarins Ivelice Brown i Maximiliano Sanford, que presentaran It’s not a show.L’Ajuntament de Reus ha optat per una fórmula de gestió de l’espai público-privada a partir de la qual l’adjudicatari ha de realitzar activitat d’acord amb la finalitat de l’espai durant 120 dies l’any, com a mínim, mentre que el consistori, per la seva banda, disposa de 50 dies per realitzar activitats pròpies, com per exemple, esdevenir una de les seus de la Fira del Circ Trapezi.