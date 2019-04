Entren en servei les 275 places de l'aparcament alternatiu de l'avinguda Països Catalans

Els treballs de condicionament del solar han anat a càrrec de Roma Infraestructures i han comptat amb un pressupost de més de 40.000 euros

L’Ajuntament de Reus posa en servei la tarda d’aquest divendres, 5 d’abril, les 275 noves places de l’aparcament gratuït alternatiu de l’avinguda dels Països Catalans, una vegada han finalitzat els treballs de condicionament del solar. Les obres han anat a càrrec de l’empresa Roma Infraestructures, amb un pressupost de 40.509,73 euros.El nou aparcament, situat prop de l’entrada a Reus per les carreteres de Falset i de Riudoms, ha de donar servei tan als residents de la zona com als visitants a la ciutat que entren a Reus per aquest dos accessos.La zona d’aparcament de l’avinguda dels Països Catalans se suma a l’oferta d’aparcaments gratuïts alternatius que l’Ajuntament està habilitant en diferents punts de la ciutat. Les 68 places de la plaça del Velòdrom ja han entrat en funcionament, mentre que s’han iniciat les obres de 50 places al carrer de Sor Lluïsa Estivill. Queden pendents a punt d’iniciar-se els treballs, les 25 places de carrer de Falset, i les 42 places del carrer de Roger de Llúria.