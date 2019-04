La fira Velèctric de Reus permetrà provar una trentena de vehicles elèctrics i híbrids

Se celebrarà el 26 i 27 d’abril i comptarà amb una quinzena de marques expositores

Actualitzada 04/04/2019 a les 14:44

La fira Velèctric de Reus, de foment i difusió del vehicle elèctric i híbrid, permetrà als assistents provar una trentena de models de cotxes, bicicletes i patinets equipats amb aquesta tecnologia. La quarta edició de la mostra se celebrarà el 26 i 27 d’abril i compta amb 15 expositors confirmats. Sobre l’increment de patinets elèctrics als carrers de la ciutat, el regidor de Medi Ambient i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, ha dit que la ciutat haurà de fer una ordenança per a regular-los. Tot i això ha puntualitzat que no serà fins després de les eleccions municipals que la qüestió es posarà sobre la taula.Velèctric se celebrarà a la plaça Llibertat i tindrà una zona de tests pel qual tothom qui ho vulgui podrà circular amb aquests aparells que fomenten la mobilitat sostenible. Això sí, caldrà fer una reserva prèvia des de la pàgina web de la cita. Per Rubio, aquest és un dels grans atractius de la mostra, que també comptarà amb espais infantils i familiars, un circuit de karts elèctrics i una zona per a xerrades.El regidor de Medi Ambient i Ocupació també ha posat en valor que «Reus té un paper primordial a nivell estatal i europeu en matèria de mobilitat sostenible». Rubio ha citat les 14 estacions de recàrrega elèctrica que la ciutat té en aparcaments municipals i a la via pública, que permeten donar cobertura a 32 cotxes simultàniament. «Tenim gairebé el mateix nombre d’estacions de càrrega elèctrica que de gasolineres», ha especificat. De tota manera ha assenyalat que no està previst incrementar la quantitat de punts, si bé «si la ciutat en necessita, tenim planificat on s’han de posar», i ha condicionat noves instal·lacions a l’arribada de subvencions de la Generalitat i l’Estat.Rubio també ha posat en valor el fet que Reus ha entrat recentment en un projecte pilot europeu de cotxes compartits, pel qual la firma japonesa Toyota cedeix dos models a l’Ajuntament perquè els incorpori a la flota de vehicles municipals. En la iniciativa també hi participen Copenhaguen, Dublín i Venècia.