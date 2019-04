L’advocat reusenc Hilal Tarkou, que va denunciar 14 membres del partit per presumpte delicte d’odi, demana la pena màxima i un euro per cada vot

Xecs «només per informar»

La cúpula de Plataforma per Catalunya (PxC) anirà, finalment, a judici arran d’una denúncia de l’advocat reusenc Hilal Tarkou per la propaganda electoral distribuïda per la formació durant la campanya de les municipals del 2011, que incloïa un xec simulat a nom d’una persona magrebina amb l’import de 4.000 euros i al revers del qual es deia que el Parlament havia repartit 4.000 milions entre els immigrants el 2009 i el 2010. Tarkou detallava ahir que l’Audiència de Tarragona ha rebutjat un recurs d’algunes de les 14 persones investigades –entre les quals hi ha Josep Anglada– per l’arxivament de la causa originada a Instrucció 3 de Reus i que donarà trasllat a les parts per presentar els escrits d’acusació i defensa. La denúncia la va presentar Tarkou al 2011 per un presumpte delicte d’odi.L’advocat sol·licita «la pena màxima per a cadascun dels 14 investigats» –presó i multa–, així com un euro per cada vot que PxC va rebre a les eleccions del 2011, que van ser prop de 65.900. Tarkou valora que la propaganda del 2011 va significar una rellevant agressió a la pau social i a la convivència i és per això que «també demanaré la inhabilitació dels 14 per desenvolupar qualsevol servei públic, perquè penso que persones xenòfobes no poden ser compatibles amb aquest paper».Instrucció 3 «va veure indicis de delicte com per enviar la causa a judici» però almenys alguns dels 14 investigats van recórrer. Tarkou s’hi va oposar i l’Audiència de Tarragona ha determinat en una resolució amb data del 29 de març «que aniran a judici, ja que s’ha confirmat així la interlocutòria del Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus».Entre els denunciats per un presumpte delicte d’odi hi hauria també el llavors cap de llista de PxC a Reus, Albert Tafalla, que al 2013, quan va acudir als jutjats de Reus per prestar declaració durant la fase d’instrucció del cas, es mostrava «confiat que la causa s’acabi arxivant perquè en cap moment Plataforma no intentava discriminar, sinó racionalitzar els recursos públics. La propaganda estava encaminada només a informar, però des d’alguns sectors se l’ha volgut manipular». Alts càrrecs de les diferents delegacions de Plataforma per Catalunya a L’Hospitalet de Llobregat, Girona o Barcelona han declarat a Reus igualment en els darrers anys per aquesta mateixa causa. Tarkou explicava en algun d’aquells moments que, en les seves declaracions «es desentenen del programa electoral tot i ocupar càrrecs de responsabilitat, diuen que no tenien ni veu ni vot al partit, que era dictatorial i presidencialista, i apunten Josep Anglada».