L'Audiència de Tarragona jutjarà el cas Tecnoparc del 13 al 15 de maig

Tres magistrats de la secció segona es faran càrrec de la vista, on hi ha quatre investigats per als quals la Fiscalia sol·licita presó

Actualitzada 03/04/2019 a les 23:59

Fons reinvertits a Redessa 1

El judici per les factures del Tecnoparc se celebrarà a l’Audiència Provincial de Tarragona els dies 13, 14 i 15 de maig del 2019. Se’n faran càrrec tres magistrats de la secció segona, tal com precisen fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al Diari Més. El volum de testimonis hauria propiciat que la vista oral es reparteixi en tres dies. El cas, que ve del Jutjat d’Instrucció 1 de Reus, estudia cobraments presumptament irregulars per part de càrrecs vinculats al Tecnoparc i per valor d’uns 115.000 euros. Hi figuren com a investigats l’expresident de l’empresa Tecnoparc, Àngel Cunillera; l’exregidor d’Urbanisme i exconseller de la mateixa societat, Jordi Bergadà; l’exgerent del Tecnoparc, Xavier Gómez i l’empresari Ramon Urgellès. Se’ls acusa de falsedat documental i de malversació de fons públics, i la Fiscalia demana penes de presó.Tant Cunillera –prop de 81.200 euros– com Bergadà –uns 33.900 euros– han retornat els 115.000 euros que haurien percebut suposadament de manera indeguda a través de factures relacionades amb el Tecnoparc i sense justificar. Els diners van ser consignats al jutjat en primer terme i, posteriorment, reingressats a Redessa, arran de la denúncia impulsada en aquest sentit per Ara Reus l’any 2012. Per això, la formació va optar per apartar-se del cas l’estiu passat. El regidor Dani Rubio explicava al juny del 2018 que «si es tornaven els diners a la ciutat, que és el que buscàvem, ja vam dir que no hi continuaríem i no ho farem». El mateix moment va consumar, de manera paral·lela, l’Ajuntament de Reus, que «perseguia el reintegrament de l’import» i, un cop això va ocórrer, va decidir «desistir de continuar a la causa».Els 115.000 euros que Redessa va ingressar, al juny, vinculats al cas Tecnoparc, han revertit en millores a les instal·lacions del centre d’empreses de Redessa 1. El passat novembre, l’edifici del Camí de Valls va inaugurar un nou menjador amb zona de vending i cafeteria, i un espai amb cuina office amb pica, nevera i microones i un total de 17 taules i 60 cadires. També es va intervenir, amb aquests fons, sobre el hall d’entrada, el qual s’ha habilitat com a espai creatiu a l’estil del Tecnoparc.Sense Ara Reus ni l’Ajuntament a la causa, Fiscalia demana per als investigats penes d’entre 4 i 6 anys de presó i inhabilitacions. En detall, i segons va quedar recollit al 2017 en l’escrit de sol·licitud d’obertura de judici, el Ministeri Fiscal demana sis anys de presó per a Cunillera, cinc anys i vuit mesos per a Bergadà, cinc anys per a Gómez i quatre anys i vuit mesos Urgellès. La Fiscalia apunta delictes de continuïtat de falsedat de document mercantil en concurs medial amb un de malversació de fons públics, i demana la inhabilitació absoluta per a exercir càrrecs públics durant entre vuit i deu anys per a Cunillera, Bergadà, Gómez i Urgellès. També reclamava el retorn dels 115.000 euros que ja s’han recuperat.