Els veïns del 5 de Wad-Ras canvien la instal·lació i blinden els comptadors

La comunitat, que fa un mes que no té llum pels incendis d’ocupes, ha hagut de pagar l’obra

Actualitzada 04/04/2019 a les 09:03

Pagat de la seva butxaca

Els veïns del número 5 del carrer Wad-Ras han posat en marxa les obres per reemplaçar la instal·lació elèctrica de l’edifici, completament malmesa pels incendis que van originar les connexions il·legals d’ocupes i que mantenen 19 pisos sense llum des de principis de març. La presidenta del bloc, Natalia Rusneac, detalla que els treballs suposaran una despesa d’uns 19.400 euros, la qual hauran d’assumir íntegrament els propietaris. Del global de la xifra, «ja hem pagat uns 13.000 euros i el que queda pendent és dels pisos dels bancs i ocupats».Les feines per donar lloc a una nova instal·lació avancen des de divendres. Rusneac confia que tot plegat quedi enllestit dilluns, que pugui certificar-se, es demani de nou corrent a Endesa i que l’electricitat torni la setmana vinent.La intervenció que s’està executant implicarà, tal com explica Rusneac, el canvi de tot el cablejat, el trasllat dels comptadors de la llum a una habitació comuna ubicada a la planta baixa i la col·locació de tancaments ignífugs, entre altres. S’ha aprofitat, també, «per posar-hi una porta amb una alarma» amb què els veïns pretenen blindar l’habitació per evitar que els ocupes –encara hi ha tres habitatges on hi viurien inquilins de manera irregular– accedeixin als comptadors i s’hi reconnectin. La presidenta de la comunitat apunta que «no ens expliquem com és que, tot i no tenir llum ni aigua, els ocupes continuen encara aquí» i diu que «pensem que potser tenen esperança que, un cop Endesa torni a subministrar electricitat, s’hi podran enganxar d’alguna forma. Però, amb la nova instal·lació i amb les portes que hem posat, això ja no ho podran fer i tant de bo que estiguem a partir d’ara més tranquils».La comunitat ha requerit als propietaris dels pisos que acullen ocupes que facin front a la seva part de la derrama, per a la qual «no hem rebut cap ajut de ningú». Rusneac lamenta que «al final, malgrat tot, l’única sortida que ens ha quedat per tornar a tenir llum ha estat posar els diners de la nostra butxaca per reparar una cosa que els qui paguem no havíem malmès» i recorda que «l’alternativa que teníem era haver tancat l’edifici i haver marxat tots». Les famílies que hi viuen han passat aquestes quatre setmanes i encara estan «il·luminant-se amb espelmes, a l’espera de l’obra i que ara Endesa ens doni la llum de nou».