El PP de Reus obre la seva llista per al 26-M als exregidors de Cs

Actualitzada 04/04/2019 a les 19:47

El PP de Reus obre «llocs raonables» de la seva llista per al 26-M als exregidors de Cs Juan Carlos Sánchez, Pepa Labrador i Guillem Figueras. El portaveu del grup municipal popular, Sebastià Domènech, explica al Diari Més que «el constitucionalisme no es pot permetre el luxe d’anar dividit» a les municipals i que, per això, el PP fa «un exercici de responsabilitat i de sentit comú» plantejant-los accedir a «posicions elevades» de la seva candidatura. Tot i que Sánchez ha apuntat ja la determinació de no concórrer amb el PP –ni tampoc amb Vox o Lliures–, i que els exregidors de Cs estarien pendents de ratificació imminent per part d’una altra formació ja escollida, Domènech detalla que «mantenim vigent l’oferta» i que així seguirà fins que els ara no adscrits facin pública la seva nova aposta. Que l’acceptessin, afegeix el portaveu i alcaldable popular, «seria positiu per a tothom perquè podríem sumar els vots del PP amb els dels qui van votar la candidatura de Cs quan ells l’encapçalaven». Així, valora Domènech, «l’opció constitucionalista podria sortir molt reforçada a l’Ajuntament de Reus».En les darreres hores, han estat múltiples formacions les que s’han interessat per incorporar a les seves llistes Juan Carlos Sánchez i la resta d’exregidors de Cs. Els moviments de la cúpula del partit taronja per apartar Sánchez després d’haver-lo designat candidat i la resposta de la militància davant la seva expulsió de la formació han revelat en ell una important tirada, tot i que Sánchez estaria decidit a liderar una alternativa propera als seus ideals i que li deixés prou marge de maniobra com per continuar tirant endavant el projecte polític impulsat fins ara. La iniciativa oberta a la plataforma Change .org per reclamar «la restitució de Juan Carlos Sánchez i el seu equip com a candidats de Cs a l’alcaldia de Reus», engegada fa tres setmanes, acumula prop de 550 signatures.Tot i que el partit ha demanat Sánchez, Labrador, Figueras i també Damián Morales que entreguin la seva acta, cap d’ells no ho faran i esgotaran el mandat, el darrer ple ordinari del qual va celebrar-se el passat 1 d’abril. La Junta Executiva de l’agrupació local de Cs, cessada per imposar-hi una gestora, també ha dimitit en bloc. D’altra banda, i tot i que des del partit han assegurat en diverses ocasions tenir equip a Reus, a Cs li estaria costant fer-se amb una alternativa per encapçalar la llista d’on ha expulsat Sánchez.