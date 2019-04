És la primera d’aquestes característiques a la demarcació de Tarragona

Actualitzada 04/04/2019 a les 10:48

BBVA fa 10 anys que treballa en un procés de transformació que va més enllà de la tecnologia, és per això que, un cop millorat aquest aspecte, ha decidit donar una passa més i renovar les seves oficines per adaptar-se a tots els clients, els nous i els vells, els digitalitzats i els que prefereixen anar presencialment al banc. Fruit d’aquest objectiu BBVA va estrenar, ahir dimecres a la tarda, el nou Centre de Banca de Clients, el primer a la demarcació i el cinquè a Catalunya.Aquest nou espai està ubicat a la plaça Prim, on ja hi havia les oficines, que s’han renovat completament. «La transformació a Tarragona l’hem començat per aquest edifici perquè és un dels més emblemàtics per a l’empresa, a més, per aquest model d’oficines es necessiten més de 1.000 metres quadrats», explica Xavier Llinares, director territorial del banc a Catalunya.Aquestes noves oficines tenen 1.200 metres quadrats i consta de dues plantes, la baixa, per atenció personal als clients i la superior, on s’atenen les trucades tant de particulars, com de PIMES i la banca privada. Només entrar a les oficines, una gestora de benvinguda ajuda a dirigir als clients, que tenen una àrea d’espera àmplia i, per a tractar temes privats amb els seus gestors tenen sales individuals. «El 60% dels clients s’han digitalitzat, és per això que havíem de fer un canvi físic a les oficines, per atendre millor les necessitats de cadascú», remarca Llinares i afegeix «això ha canviat la manera de relacionar-se amb el client però sense reduir llocs de feina».