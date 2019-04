Els regidors de Reus expulsats de Cs es neguen a deixar l'acta

Juan Carlos Sánchez i la resta d’edils passaran a ser no adscrits

Actualitzada 03/04/2019 a les 12:46

Els exregidors de Cs a Reus que acaben de ser expulsats per la comissió de règim disciplinari del partit es neguen a deixar l’acta, tal com els ordena la formació. Juan Carlos Sánchez, fins ara portaveu, i els altres tres regidors reiteren la seva voluntat de continuar al consistori reusenc fins que finalitzi el mandat, això sí, hauran de passar a un altre grup, com a no adscrits, un canvi que ara mateix negocien amb secretaria de l’Ajuntament. Diuen que mantenen els mateixos valors i principis pels quals van sortir elegits a les eleccions de 2015 i que, per aquesta raó, volen mantenir-se en el càrrec. Així ho exposen en un comunicat, com a reacció a l'emès pel partit aquest dimecres, en un estira-i-arronsa originat per discrepàncies en la configuració de la llista i una denúncia d’un suposat frau d’un alt càrrec.«Ens devem als nostres votants i creiem que hem de seguir treballant per ells, per defensar els seus drets, i per tota la ciutadania de Reus», responen els exregidors de Cs a través d’aquest comunicat, en el qual recorden que el mateix Albert Rivera va manifestar l'any 2017 que, per a ell, «els escons i les actes de regidor, políticament, pertanyen als votants i als militants».A més, els ja exregidors de la formació consideren d'«un enorme cinisme» el fet que el partit els exigeixi l'acta de regidors apel·lant a la carta ètica que signen tots els càrrecs públics de Cs. Per això, manifesten que «és sorprenent que apel·lin a l'ètica quan sabem que els nostres expedients disciplinaris i l'expulsió del partit els han promogut precisament els càrrecs de l'estructura organitzativa de Cs que menys ètica han demostrat».«Són aquestes persones les que han pervertit la democràcia interna del partit, menyspreen a qui veritablement ha lluitat per Cs i només volen a persones al seu servei que no qüestionin cap de les seves ordres», argumenten els exregidors de Cs.D'altra banda, els quatre integrants de la junta executiva de l’agrupació local de Cs a Reus cessada per l’estructura organitzativa del partit, que va nomenar una Junta Gestora, han comunicat que a data d’avui han presentat la seva dimissió simbòlica en bloc i han sol·licitat la seva baixa d’afiliació.Segons el comunicat, aquesta decisió ve motivada per la manca de resposta per part de la Comissió de Garanties i Valors del partit al recurs que els membres de l’executiva cessada van interposar en contra del nomenament d’aquesta junta gestora.Segons els Estatuts de Cs, aquesta comissió disposava de 10 dies per donar una resposta a aquest recurs. Passades tres setmanes des de la seva presentació, l’antiga executiva assegura no haver rebut «cap resposta més que un silenci absolut» i considera aquesta conducta «una greu falta de respecte cap a la situació en la què es troba l’agrupació de Cs a Reus».Els integrants de l’executiva cessada de Cs a Reus es reserven d'emprendre «les accions legals que considerin oportunes als tribunals per la vulneració dels seus drets fonamentals com a afiliats i membres de l’executiva».