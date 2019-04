Pilar Flamenco serà cap de llista de Reus En Comú Podem per al 26-M

La coalició morada va presentar ahir els cinc primers noms de la candidatura per a les eleccions

Actualitzada 02/04/2019 a les 13:46

Reus En Comú Podem ja ha presentat els cinc primers noms de la candidatura per a les eleccions municipals del 26 de maig. Aquesta està encapçalada per Pilar Flamenco, seguida de Ricardo Redondo, Nazaret Troya, Gerardo Sisó i Encarna Quirós.La formació morada es mostra optimista de cara a les eleccions, ja que en les generals del 2016 van aconseguir, a la ciutat de Reus, un total de 8.000 vots, sent la força més votada. Amb tot, Flamenco ja ha anunciat que el futur govern de Reus haurà de ser pactat perquè «les majories fa temps que s’han acabat». És per això que l’alcaldable d’En Comú Podem ha cridat a trobar acords entre les diferents forces d’esquerra. «Tenim clar qui som i els nostres votants tenen clar amb qui podem governar la ciutat», explicava la cap de llista en l’acte de presentació celebrat ahir. Flamenco va obrir la porta al PSC, ERC, la CUP i també a Ara Reus i el nou partit Entre veïns, «tot i això caldrà veure en què coincidim», remarcava l’alcaldable.La coalició vol arribar al govern per fer «polítiques municipals» deixant de banda temes que «no es podran solucionar des d’aquí» com és el cas de la independència de Catalunya, és per això que no tanca la porta a cap partit d’esquerres, sempre i quant aquest tingui objectius municipals. «Hem de treballar per les necessitats de la gent», afirmava Flamenco. La campanya d’En Comú Podem girarà al voltant de dos lemes Guanyem amb tu i Reus de totes amb els quals es vol una ciutat «còmode, transversal i integradora».