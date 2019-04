El Pallol vol captar un supermercat que dinamitzi la planta baixa

Mitja dotzena de locals, més del 50% d’aquesta part del passeig comercial, acumulen almenys un any tancats i sense acollir cap negoci

Actualitzada 01/04/2019 a les 21:55

Espais de restauració

Més del 50% de la planta baixa del passeig comercial El Pallol està buida. Almenys sis dels locals mantenen la persiana baixada i el darrer en cessar l’activitat ho va fer prop d’un any enrere. Entre aquests hi ha la superfície que va quedar desocupada ara fa una dècada, al 2009, amb l’adéu de Supercor. Des de l’Associació de Comerciants d’El Pallol són conscients de la situació i valoren que «seria ideal que s’hi instal·lés, de nou, un supermercat» que «completés l’oferta de productes de la resta de botigues». Fonts de Núñez y Navarro, l’empresa gestora d’El Pallol, asseguren que «un supermercat encaixaria perfectament dins la nostra estratègia». No confirmen que s’estigui negociant amb algun operador en aquest sentit, tot i que l’opció podria ser, com a mínim, una de les que estan obertes.Els locals que en aquests moments estan vacants van acollir, recentment, des de comerços de roba i material esportiu fins a un establiment de tractaments de bellesa i cosmètica, una taverna o un punt de venda de telefonia mòbil. Pau Salvadó, president de l’Associació de Comerciants d’El Pallol, Pau Salvadó, explica que són espais que «tenen una molt bona ubicació, en ple centre de la ciutat, i disposen d’aparcament». Per això, apunta, «penso que ens trobem en un moment d’impàs i que ben aviat s’hi tornaran a posar negocis. Un cop n’hagi obert un, la resta el seguiran». El preu dels lloguers, apunta, «s’ajusta al mercat, i no és més elevat que a altres llocs propers».A la planta baixa d’El Pallol ofereixen activitat ara la botiga de joguines Somnis, Muebles Boom –que va arribar l’estiu del 2018 i hi ocupa una bona quantitat de metres– i també diversos bars i restaurants, un dels quals es troba en obres. No és una possibilitat, almenys ara, que els espais buits es destini a bars, ja que no compten amb la sortida de fum necessària per poder-hi ubicar un servei de cuina.El que des de l’Associació de Comerciants d’El Pallol voldrien que s’hi posés és, de qualsevol manera, un supermercat. «Segur que algun operador s’interessa per aquesta zona i aquí hi ha els metres adequats i el pàrquing», valora Salvadó, que recorda que «és un entorn on hi ha poca oferta i probablement algun operador ho acabi veient així i s’animi a venir». Amb tot, recorda, «això es porta sempre amb molta discreció i, si acaba passant, fins i tot nosaltres mateixos ho sabrem un cop estigui totalment lligat. I si ha de ser així perquè sigui exitós, endavant».Sobre els factors que han portat al tancament de locals, Salvadó precisa que «probablement no els van sortir els números» i diu que «l’economia familiar no s’està recuperant tant com pugui semblar i, quan es recupera, sovint es prioritzen altres coses diferents a les que es podien prioritzar abans». Els que encara hi són, «hem tingut la sort que tenim l’estructura i la clientela que ens han permès mantenir-nos i continuar aquí».A la planta superior d’El Pallol, la situació és diferent. Tot i que sí que hi ha hagut ball de marques, gairebé només dos dels espais, el que dóna directament a la plaça de la Sang, està buit a hores d’ara. A peu de carrer, «l’ocupació sí que és gairebé del 100%», afegeix Salvadó, que confia que el mateix escenari pugui donar-se aviat a la planta baixa.