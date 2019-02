El sostre de la nau ha provocat més treball als bombers

Actualitzada 02/02/2019 a les 20:07

Una nau abandonada a començat a cremar aquesta tarda a Reus, concretament a la carretera N-420. El foc també ha afectat un vehicle que estava estacionat al costat de la fàbrica. Els bombers han rebut l’avís d’incendi a les 18.17 hores i han activat 7 dotacions per treballar-hi.El sostre de la fàbrica, en forma de sandvitx, és el que ha donat més complicacions als bombers a l’hora d’extingir l’incendi. El foc ha estat controlat al voltant de les 19.40 hores i ara estan acabant de treballar per a extingir l’incendi definitivament. Com que la nau estava abandonada, acumulava molta brossa que ha portat més força a les flames.