Els Ganxets de Reus mantindrà intacte el projecte tot i sortir dels barracons

Educació treballa amb la comunitat educativa un possible trasllat a l’espai del Ciutat de Reus

Actualitzada 31/01/2019 a les 20:20

L’Institut Domènech i Montaner de Reus va acollir dimecres una reunió sobre el futur de l’Escola Els Ganxets. La reunió va ser conduïda, tal com informen des del centre en un comunicat, per Jean-Marc Segarra i Quim Medina, director i director adjunt dels Serveis Territorials d’Educació. Després que, en les darreres setmanes, el mateix Segarra donés a conèixer que el Departament treballa en un projecte per al trasllat d’Els Ganxets a un edifici, el director dels Serveis Territorials va apuntar en la reunió, segons detalla el comunicat, que «no hi haurà la construcció d’un edifici nou, tant per motius econòmics, com per motius de planificació, a 7 anys vista, per la davallada brutal de la natalitat».Segarra va confirmar però, que l’escola Els Ganxets no es tanca i que, tant des del Departament d’Educació com de l’Ajuntament de Reus s’està treballant per trobar una ubicació definitiva que s’adeqüi al projecte de l’escola. «Els Ganxets s’ho mereix després d’anys de lluita i també pel projecte educatiu tan potent que té», va declarar.Jean-Marc Segarra també va aclarir que, a causa de la futura desaparició de l’escola Ciutat de Reus, que acabarà deixant buit l’edifici que actualment ocupa, Els Ganxets podria traslladar-se a aquesta ubicació, sempre que la comunitat educativa hi estigui d’acord, «ja que sempre en tindran l’última paraula». A la reunió també van estar presents Patrícia Terradellas, inspectora del Departament d’Educació, M. Dolors Sardà, regidora d’Educació i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus i Carles Macaya, director de l’Escola Els Ganxets.El director dels Serveis Territorials d’Educació va garantir igualment, sempre segons precisa el comunicat, que Els Ganxets és la primera prioritat del Departament, per acabar amb aulari prefabricat i deixar enrere dotze anys en unes condicions no gaire òptimes. I va voler subratllar que són conscients que l’escola necessita una opció definitiva. Va manifestar que des de la Generalitat disposen dels diners per fer efectiu el trasllat d’escola i adequar l’edifici als requeriments proposats per l’equip directiu i la comunitat educativa. A més, Terradellas va recalcar que, davant la impossibilitat de la construcció d’un edifici nou per l’escola, «el més semblant a un edifici nou és la remodelació d’un edifici ja existent que permeti i ajudi a portar arquitectònicament el projecte potent d’Els Ganxets cap a on volem».