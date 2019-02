Assalten una immobiliària i un minimàrket del carrer Alcalde Joan Bertran de Reus

Els fets van produir-se entre el 25 i el 28 de gener i els lladres, després de rebentar persianes i portes, van endur-se diners, una càmera i menjar

Actualitzada 01/02/2019 a les 09:41

Bombons i tonyina

Dos establiments ubicats al carrer Alcalde Joan Bertran, al barri Mare Molas, han patit robatoris en els últims dies. La mateixa zona ja havia viscut episodis similars en les darreres setmanes. En aquesta ocasió, els negocis afectats han estat una immobiliària i un minimàrket. A la immobiliària van entrar durant el cap de setmana i al colmado, la nit de dilluns a dimarts. A ambdós establiments van accedir rebentant les persianes, que estaven abaixades, i van endur-se de l’interior diners i també alguns objectes. Els responsables dels locals, que han denunciat els fets, apunten que últimament s’ha produït un increment de la sensació d’inseguretat al carrer.La immobiliària va quedar tancada divendres al vespre i va ser dilluns, quan el personal hi va tornar per començar la setmana, que «vam posar la clau al pany de la persiana i vam veure que no girava amb normalitat. Vam adonar-nos que estava rebentada i, en mirar cap a dins, vam veure que la porta estava igual». Els amos del negoci no saben en quin moment concret del cap de setmana van tenir lloc els fets, a partir dels quals han instal·lat tot tipus de mesures de seguretat al local. Els assaltants es van endur una càmera fotogràfica que es feia servir per prendre imatges els pisos que ofereix la immobiliària, un mòbil d’empresa i una petita caixa forta amb alguns diners. «Van regirar-ho tot però no van agafar res més i tampoc no van tocar les claus, que ja compten amb un sistema perquè sigui impossible relacionar-les amb els habitatges», expliquen des de l’establiment.Al minimàrket van entrar, tal com detallen fonts de Mossos d’Esquadra, la nit del 28 al 29 de gener. El local havia tancat a les deu de la nit. Una de les dependentes de l’establiment explicava ahir que, en obrir l’endemà, es van trobar, igualment, la persiana forçada i el pany de la porta d’accés rebentat. De l’interior del comerç van trobar a faltar la recaptació de dues caixes, on hi havia en aquell moment prop de 550 euros tant en bitllets com en monedes. Els lladres van endur-se també, segons explica la mateixa dependenta, «bombons de xocolata i algunes llaunes de tonyina».