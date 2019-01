L’Associació de Veïns L’Harmonia vol que s’acabin les feines per assegurar la situació dels números 24 i 30 i demana inspeccionar 114 edificis

Actualitzada 31/01/2019 a les 08:59

Noves comprovacions

L’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme denuncia la situació en què han quedat els números 24 i 30 del carrer Alt del Carme després que, a l’octubre, l’esfondrament parcial de les construccions que ocupaven el 26 i el 28 obligués l’Ajuntament a enderrocar-les i en resultés un solar. El president de l’entitat, Josep Machado, lamenta que els treballs van finalitzar el 20 de desembre i que, «a data d’avui, no s’ha posat res més que una tanca metàl·lica provisional». És necessari, precisa, «fer un apuntalament al costat del 24, dur a terme una impermeabilització de les parets i treure els caps de les bigues».Machado precisa que mantenir els edificis en aquest estat «pot provocar, i ja ha provocat algun dia de pluja, humitats als veïns que encara hi són» i que, tot i que no representa un perill imminent, «tampoc és segur i genera inquietud». El president de L’Harmonia del Carme expressa que, abans que el 26 i 28 haguessin d’acabar de tirar-se a terra perquè havien quedat molt tocats en el marc d’uns dies de precipitacions abundants, «vam avisar l’Ajuntament que això podia passar, però no es va actuar a temps».Al seu torn, el regidor d’Urbanisme, Marc Arza, explicava ahir que, aquest mateix dimecres, va realitzar-se una inspecció de la zona per comprovar de nou que no hi hagués cap incidència, i que tampoc cap altre edifici al barri del Carme representa en aquests moments un perill per al veïnat.La casa del número 24, apunten des de L’Harmonia del Carme, «té diversos problemes: hi ha fissures a les parets i la barana de la terrassa s’ha de grapar i reparar». La propietària de l’immoble, diuen, «ha fet tres instàncies denunciant els fets i no ha rebut contestació, a l’associació li van dir que repararien tots els desperfectes i per finalitzar farien una tanca amb porta». Machado valora que la col·locació d’aquesta tanca amb porta «no donaria la millor imatge possible però, com a mínim, seria una solució millor que la que hi ha ara». Amb tot, fins al moment, «no s’ha fet res» i, per això, des de l’associació de veïns demanem que finalitzin els treballs per acabar amb aquesta mala imatge que dóna el barri.En el mateix sentit, Machado parla de deixadesa i creu que «no hi ha voluntat» de fer cap intervenció de les que l’entitat demana. Donada la situació que L’Harmonia ha constatat, des de l’associació «demanem a Urbanisme que, si pot, eviti haver de fer treballs d’urgència inspeccionant les 114 cases deshabitades en estat precari del barri». Machado precisa que «a aquestes cases no es fa cap manteniment per part dels propietaris i la deixadesa provoca un progressiu deteriorament i dóna mala imatge al barri del Carme, que és el centre i el cor de la ciutat. Els veïns demanem solucions».Al Carme van iniciar-se fa alguns dies els treballs previs a l’enderroc dels blocs de l’Incasòl, pendents d’anys enrere. Fins ara, s’ha començat a dur a terme la retirada de les línies i algunes teulades de fibrociment. En concret, els blocs que es demoliran són els localitzats als carrers Sant Jaume 26, Sant Jaume 22-24, Closa de Freixa 1, Closa de Freixa 1a, Sant Benet 7-5-3, Sant Benet 1 i Sant Francesc 13. Les obres tindran un cost aproximat de 284.500 euros.