Milers de persones es concentren a Reus per rebutjar l'assassinat de la Kelly

Els mossos van trobar el seu cos en un pis del municipi, després que un home s’hagués precipitat al buit des d’aquell mateix habitatge

Actualitzada 31/01/2019 a les 21:57

Milers de persones s'han concentrat aquesta tarda per rebutjar l'assassinat de la Kelly, una noia de 17 anys. L'Hora Violeta ha convocat la manifestació per les 20 hores a la Plaça del Mercadal. La concentració multitudinària ha seguit pels carrers del centre de la ciutat.Aquest matí, també hi ha hagut una concentració silenciosa convocada al Mercadal per l’Ajuntament de Reus, que ha decretat un dia de dol a la ciutat pel feminicidi. Els companys d'estudi de la víctima han estat presents a la manifestació.La Kelly va ser assassinada dimecres a l’interior d’un cinquè pis del número 14 del carrer de l’Argentera. Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) van descobrir el cadàver de la menor quan van accedir al domicili poc després que un home s’hagués precipitat al buit des d’aquell mateix pis. El cos va aparèixer decapitat, segons fonts properes al cas.La dona, veïna de Reus i de nacionalitat equatoriana, estudiava a l'INS Salvador Vilaseca de Reus. L’escena que els fets van deixar a l’interior del domicili resultava realment dura per les circumstàncies en què va ser trobada ella, tal com precisaven fonts properes a la investigació.L’home, de 19 anys, d’origen dominicà i que va llençar-se des de la cinquena planta, va ser traslladat amb vida pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, on va morir en arribar a conseqüència de contusions múltiples. A la policia catalana no li consten denúncies. Fins ahir a última hora no es va poder identificar oficialment ambdós cadàvers.