La noia assassinada a Reus es deia Kelly, tenia 17 anys i estudiava a l'INS Salvador Vilaseca

Alumnes del centre han assistit a una concentració al Mercadal per expressar que «transformarem el dolor en força» contra la violència masclista i l’Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial

Actualitzada 31/01/2019 a les 15:34

La dona que va morir aquest dimecres 30 de gener, assassinada a l’interior d’un cinquè pis del número 14 del carrer de l’Argentera, era menor d’edat. Tenia 17 anys, segons han confirmat fonts de Mossos d'Esquadra. La víctima del que haurà estat el primer crim masclista d’aquest 2019 a la demarcació es deia Kelly i estudiava a l’Institut Salvador Vilaseca de Reus. Els seus companys d’aula han estat presents aquest migdia en una concentració silenciosa convocada al Mercadal per l’Ajuntament de Reus, que ha decretat un dia de dol a la ciutat pel feminicidi, anul·larà tots els actes institucionals públics fins aquest divendres a les 12h i ha penjat la bandera de Reus al balcó del palau municipal amb un crespó negre. La directora del centre, Montserrat Plans, ha llegit un comunicat on expressava que «per a nosaltres, la Kelly sempre serà una reusenca, una alumna de l'Institut Salvador Vilaseca, una companya dels i les alumnes que avui són aquí a la plaça, una exalumna i una amiga. Però, des d’avui, la Kelly és també una víctima de la violència masclista».«Una violència», aquesta, prosseguia el comunicat, «que nega a les dones el dret de viure en pau i sense por». El centre «condemna l’assassinat de la Kelly i totes les formes de violència que s’exerceixen sobre les dones pel fer de ser dones, pel fet de considerar-les més febles o més vulnerables». «Avui ens omple el dolor per l’assassinat de la Kelly, però som un grup, una comunitat, i transformarem aquest dolor en força per continuar treballant pels drets de les dones i per convèncer tothom que el respecte és la base de la vida en comunitat», concloïa Plans. Els alumnes del centre estan rebent suport psicològic en les darreres hores.Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) van descobrir el cadàver de la menor, tal com han informat en un comunicat fonts de la policia catalana, quan van accedir al domicili poc després que un home s’hagués precipitat al buit des d’aquell mateix pis. El cos va aparèixer decapitat, segons fonts properes al cas. La dona era veïna de Reus i de nacionalitat equatoriana. L’escena que els fets van deixar a l’interior del domicili resultava realment dura per les circumstàncies en què va ser trobada ella, tal com precisaven fonts properes a la investigació. L’home, de 19 anys, d’origen dominicà i que va llençar-se des de la cinquena planta, va ser traslladat amb vida pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, on va morir en arribar a conseqüència de contusions múltiples. A la policia catalana no li consten denúncies. Fins ahir a última hora no es va poder identificar oficialment ambdós cadàvers.Algunes persones que coneixien la dona i que han pres part de la concentració al Mercadal explicaven que ella havia estat residint un temps a Itàlia i s’havia traslladat de molt petita a Reus, on estava acompanyada del seu cercle familiar. Deien veure-la freqüentment amb les seves amigues i no tant amb la parella, a qui algunes no coneixen. No sabien aclarir si ambdós convivien al 14 del carrer de l’Argentera. Explicaven que ella portava la vida pròpia d’una jove de 17 anys, alegre i sense problemes, i que mai no els havia manifestat que estigués patint violència. Veïns de la zona, que van avisar al 112 quan van veure l’home al terra, apuntaven aquest dimecres que el pis on van tenir lloc els fets podria trobar-se llogat i que podria haver canviat d’inquilins en un temps relativament recent.L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, que ha decretat un dia de dol oficial per l’assassinat masclista amb el consens de tots els grups municipals, apuntava també des del Mercadal que «des de l’Ajuntament treballem per atendre les dones i les famílies que pateixen aquesta dura realitat i també per prevenir les actituds violentes». «Aquests casos no son resultat de problemes domèstics sinó que tenen una dimensió social que ens afecta a totes a tots i, entre tots, hem de combatre», afegia el batlle.Per altra banda, la ciutat de Tarragona també s'ha sumat al dol i ha fet un minut de silenci a la plaça de la Font, davant de l'Ajuntament, en rebuig als fets.