La bici connecta l'estació de busos amb Mas Iglesias i es reforcen les zones 30

El Pla de la Bicicleta desplegarà al març, amb 50.000 euros d’inversió, les dues actuacions previstes durant l’any 2019 i que tanquen la fase 1

Actualitzada 31/01/2019 a les 10:34

Enllaçar la zona sud

Les dues últimes actuacions programades a la fase 1 de l’aplicació del Pla Específic de la Bicicleta i pendents d’executar-se, les úniques que es portaran a terme al llarg del 2019, començaran a materialitzar-se, tal com concreten fonts municipals al Diari Més, aquest mes de març. Es tracta, en detall, de la connexió de l’estació d’autobusos amb el carril bici de què ja disposa la zona de Mas Iglesias i del reforç de la senyalització horitzontal de zones 30 als passejos i al Tomb de Ravals. Les feines, segons detallen les mateixes fonts, estan pressupostades en uns 50.000 euros.Una altra actuació vinculada a la fase 1 del desplegament del Pla, i que consistia en la construcció d’un nou carril bici per enllaçar l’estació de tren amb els passejos, ja va començar a dur-se a terme a finals del 2019. Totes tres completen aquest primer tram de la immersió de la ciutat en l’ús de pedals, que encara contemplen altres dues fases per a les quals no s’ha fixat data.Enllaçar l’estació de busos amb el carril de Mas Iglesias permetrà circular entre aquesta infraestructura i la zona sud. Avui, el carril bici que hi ha a la vorera de l’avinguda del President Macià no presenta una connexió adient amb l’estació. La rotonda de la plaça del Canal no permet encabir, tal com expliquen des de l’Ajuntament, un carril bici sense eliminar un carril de circulació de vehicles a motor. És per això que la solució que es consumarà passa per construir un nou pas de vianants a l’avinguda del President Macià amb una connexió directa al carril bici actual del Parc de Mas Iglesias.Pel que fa a les zones 30, la previsió és aconseguir millores en la senyalització horitzontal dels passejos i del Tomb de Ravals. Així, s’ha programat rellançar la senyalització d’aquests itineraris ciclables de zona 30, on la bicicleta té prioritat, a partir de reforçar la senyalització horitzontal dels espais compartits amb el trànsit motoritzat.D’altra banda, i com a sistema pioner al municipi, a les interseccions semafòriques s’implementarà una zona d’avançada per a bicicletes, és a dir, una zona de detenció diferenciada per a cotxes i per a bicicletes per quan el semàfor es posa vermell. D’aquesta manera, es vol donar prioritat i visibilitat a les bicicletes en el moment de l’arrencada, un cop ja el semàfor mostri la llum verda. Les ubicacions d’aquestes actuacions innovadores s’han fixat ocupant diferents cruïlles: passeig Sunyer amb el Camí de L’Aleixar, passeig Prim amb el Camí de Ruidoms, i passeig Prim amb el carrer de Mare Molas.El gener de 2017 l’Ajuntament de Reus va adjudicar a una empresa externa la redacció del Pla Específic de la Bicicleta, l’eina que ha de permetre el desenvolupament de la bicicleta a la ciutat. Aquesta va ser una demanda de la Comissió especial per a la redacció del Pla Específic de la bicicleta, que va quedar constituïda el gener de 2016 i integrada per representants de tots els grups municipals, tècnics de les regidories implicades i entitats vinculades a la mobilitat en bicicleta com Bicicamp. Finalment, al juny del 2018, l’Ajuntament va donar a conèixer, ja enllestit, el Pla de la Bicicleta.