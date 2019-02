Els fets s'han produït a la Plaça de la Puríssima Sang de Reus

Quatre persones han estat identificades després que es produís una baralla prop del Pallol de Reus. Els Mossos d'Esquadra han rebut un avís passades les 19 hores per una discussió entre un grup de persones a la Plaça de la Puríssima Sang.En arribar, els agents han localitzat als participants i han comprovat com algun d'ells havia rebut algun cop i presentaven petites ferides, tot i que de poca importància. El SEM ha acudit per atendre als ferits.Finalment, els Mossos han identificat a les persones implicades. Cap d'elles ha quedat detinguda.