Un turisme xoca contra un vehicle de la brigada de Reus i provoca dos ferits

Actualitzada 30/01/2019 a les 14:41

Un turisme i un vehicle de la brigada municipal de Reus s'han vist implicats en un accident a la ciutat que ha deixat dos ferits menys greu. Els afectats són el conductor del cotxe i un treballador de la brigada, els quals han estat evacuats a l'Hospital Sant Joan de Reus amb ferides de diversa consideració.L'accident s'ha produït a les 11.26h a l'Avinguda Tarragona, davant de la Masia Crusells. Segons han apuntat fonts municipals, el conductor d'un turisme s'ha marejat i ha perdut el control del vehicle, moment en el qual ha impactat contra un vehicle de la brigada municipal que es trobava fora de la via. Com a conseqüència, el conductor del cotxe i un treballador de la brigada han resultat ferits.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Reus. També hi ha acudit amb dues ambulàncies el SEM, que ha evacuat als ferits en estat menys greu a l'Hospital Sant Joan.