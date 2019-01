Localitzen un porc senglar al nucli urbà de Reus i la policia local l''escorta' fora de la ciutat

Diversos veïns van avisar de la presència de l'animal a la zona de les avingudes Sant Bernat Calbó i president Macià

Agents de la Guàrdia urbana de Reus van localitzar, aquest dimarts, 29 de gener, un porc senglar en zona urbana i es van encarregar d'escortar l’animal per evitar incidents, fins que l’han retornat a l’entorn rural de la ciutat.A les 23:00h, la Guàrdia Urbana va rebre diversos avisos de la presència de l’animal a la zona de les avingudes de Sant Bernat Calbó i de President Macià; i a la zona verda del carrer de l’Escultor Rocamora, creuant la via i amb el conseqüent perill per als conductors i els vianants.Després de fer una cerca per la zona, la Guàrdia Urbana va localitzar l’animal dins el recinte de l’aparcament per a camions del carrer de Pintor Fuster; i va notificar-ne la presència al CECAT.Finalment, el porc senglar va poder sortir del recinte i va retornar als carrers. Aleshores els agents van iniciar l’acompanyament i senyalització de l’animal, fins que l’han pogut retornar a l’entorn rural del terme pel camí de la Pedra Estela.