La T-11 recupera la il·luminació a tres dels seus accessos a Reus

Foment torna la llum a la carretera de Salou, Misericòrdia i la rotonda de Riudoms i encendrà la resta d’entrades abans del maig

Actualitzada 29/01/2019 a les 21:15

Reposició de cablejat i de fanals

El Ministeri de Foment ha posat llum, en els darrers dies, a alguns dels accessos de la T-11 a Reus que romanien a les fosques des de mesos enrere. Fonts de la subdelegació del govern a Tarragona confirmen al Diari Més que les entrades per la carretera de Salou, Misericòrdia i fins a la rotonda de Riudoms ja han recuperat la il·luminació. La resta dels passos foscos que es localitzen a la carretera de Bellissens, el polígon Agro-Reus, la C-14 i la incorporació a l’autopista quedaran reparats, segons precisen situada fonts, abans del mes de maig. Els treballs avançaran de manera progressiva i haurien de donar aviat resposta, si Foment compleix aquestes previsions, a una reivindicació rellevant i que ve de llarg.Prop de 30.000 vehicles circulen cada dia per la T-11 al seu pas per Reus. Des de fa gairebé dos anys, cap dels accessos al municipi des de l’autovia ha tingut del tot actiu l’enllumenat que, al seu moment, s’hi va col·locar. Tot i que des de la subdelegació no detallen ara els motius que han deixat les entrades a la ciutat a les fosques, anteriorment sí que havien atribuït la situació a episodis de robatori de coure i altres materials als fanals de la carretera. La Cambra de Reus va emetre, al setembre del 2017, un comunicat on demanava de manera pública al Ministeri que accelerés les reparacions i avisava de l’impacte negatiu que tot plegat podia generar en el turisme, així com de la repercussió per als residents. Foment havia realitzat anteriorment algunes intervencions molt concretes en aquest aspecte, però el gruix del problema continuava –i ho està encara a l’espera que s’acabin d’enllestir tots els accessos– present.Les feines a dur a terme, quan els fanals instal·lats s’apaguen, passen bàsicament per reposar el cablejat en els casos en què aquest havia estat sostret dels punts d’il·luminació i se n’ha de col·locar de nou i per canviar el fanal -és a dir, la part que emet la llum, com podria ser una bombeta- si és que està trencada o que ha deixat de funcionar per alguna causa.El mapa de carreters del Ministeri de Foment, en la seva darrera edició, amb data del 2016, parla d’un volum de vehicles per dia que arriba als 42.600 abans de l’accés per Brasilia i de 16.300 un cop passat Agro-Reus. Així, cada dia, al voltant de 26.200 cotxes, motos o camions fan servir el tram de la T-11 que passa pel terme municipal de Reus. D’aquests vehicles, segons el mateix mapa de carreteres, més del 90% són lleugers i uns 350 a la setmana són vehicles estrangers. La presència de l’Aeroport podria tenir a veure amb aquest últim apartat.Al llarg dels darrers temps, s’han succeït, com a mínim a simple vista, petites intervencions de reparació a part de l’enllumenat. Determinats punts, com ara l’accés per la carretera de Bellissens, gairebé mai han arribat a apagar-se del tot. La normativa vigent marca que el Ministeri de Foment només té obligació d’il·luminar autovies i autopistes quan aquestes transcorrin per sòl urbà i registren una intensitat de pas de vehicles superior als 80.000 al dia, per una qüestió relacionada amb l’estalvi energètic. També, com a «punts singulars», pot optar per encendre glorietes ubicades a carreteres convencionals amb molt de trànsit o punts on tenen lloc pluges freqüents tot i que no hi passin molts cotxes.