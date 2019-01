La nova programació dels centres cívics compta amb més de 140 cursos i tallers

El període d'inscripció serà del 4 al 15 de febrer

Sant Jordi

La programació de la Xarxa de Centres Cívics de Reus comptarà amb 142 cursos i tallers que es realitzaran de febrer a juny. També s'han programat 38 activitats pensades per fomentar la relació i convivència ciutadana. Per primera vegada s’inclouen actes de celebració de Sant Jordi.Entre els 142 cursos hi ha: dibuix de mandales, art i teràpia, taller de cactus amigurumi, urban sketching, revelat amb càmera raw, cuina grega, cuina nikkei, menú viatger, la volta al món en cinc receptes, entre d'altres.Les altres 38 activitats de tipologia àmplia pretenen potenciar i reforçar el paper de referència dels centres cívics i la seva contribució a fomentar les relacions, la convivència i el sentiment de pertinença a la comunitat. En aquest sentit, es poden trobar tastets i maridatges de vi, cerveses, tes, visites a la casa Navàs, al Mas Tallapedra, activitats en família en un espai lúdic de relació al voltant de diferents activitats com són tallers, concerts, cuina, jocs... i també activitats en un espai de conversa i tertúlia que aporten coneixements i recursos per viure d’una manera més plena com la importància de les relacions de família o aprendre a gestionar els canvis.Com a novetat, s’introdueixen activitats per conèixer tot allò que envolta el Centre Cívic Mestral. També es faran actes de celebració del Dia Mundial de la Poesia i el Dia Mundial de la Música. Aquestes activitats són gratuïtes i obertes a tothom.La programació també inclou per primera vegada els actes de celebració de Sant Jordi, atès que els actes programats cada vegada apleguen més gent i formen part de la vida comunitària dels centres. S’hi poden trobar lectures compartides, una tarda de jocs medieval o pinzellades de roses.Del 4 al 15 de febrer es podrà fer la inscripció a les activitats dels centres cívics. Aquesta es pot fer des de la pàgina web dels centres cívics o presencialment a les consergeries d'aquests de 9 a 13 h i de 16 a 20 h.La programació es pot consultar al següent enllaç