Els fets s'han produït cap a les dues del migdia i no es descarta cap hipòtesi

Actualitzada 30/01/2019 a les 17:35

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) del Camp de Tarragona investiguen la mort d'una dona a Reus. El cos ha estat trobat a l'interior d'un pis al carrer Argentera del municipi, després que un home s'hagués precipitat des d'aquest al buit.Els agents han rebut a les 14 hores un avís on un home s'havia precipitat des d'un pis del carrer Argentera de Reus. Diverses dotacions policials i del Sistema d'Emergències Mèdiques s'han desplaçat al lloc dels fets on han localitzat l'home ferit, el qual ha estat atès i traslladat a dependències hospitalàries.Una patrulla dels Mossos ha pujat al pis des d'on s'havia precipitat l'home per realitzar comprovacions dels fets, i han localitzat el cos sense vida d'una dona.Els Mossos d'Esquadra ha iniciat una investigació per esclarir com s'han produït els fets. Els agents no descarten cap hipòtesi, tot i que caldrà esperar a la identificació dels implicats i a que els agents interroguin l'home.