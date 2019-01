El nou sistema estarà implementat completament a finals de febrer

Actualitzada 30/01/2019 a les 18:53

Més rapidesa

La xarxa municipal d’aparcaments de Reus comptarà amb un nou sistema de pagament més ràpid i fiable. L’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis ha començat aquest mes de gener la renovació de tots els caixers automàtics per reduir el temps del procés de pagament i fer-lo més fiable amb la susbtitució dels tiquets amb banda magnètica per tiquets que incorporen un codi QR.La implantació, que compta amb una inversió de 400.000 euros, es farà de manera gradual. Durant els primers dies d’entrada en funcionament, personal de l’equip d’aparcaments ajudarà als usuaris a resoldre qualsevol dubte dels usuaris. Aquests estaran de sis del matí fins les deu de la nit.El nou sistema de pagament s’instal·larà als vuit aparcaments de la xarxa municipal –Oques, Baluard, Llibertat, Pastoreta, Passeig Prim, Sant Ferran, Carrilet i La Fira Centre Comercial– i també als aparcaments de l’Hospital i de l’Edifici Tecnoparc quan es gestionin des de Reus Mobilitat i Serveis, abans del juny d’enguany.El primer lloc on s’ha instal·lat el nou sistema és al pàrquing Passeig Prim, on fa dues setmanes que funciona sense incidents. També s’ha canviat la maquinària a Sant Ferran i Baluard i aquesta setmana també s’ha implantat al pàrquing Oques, un dels més grans i amb més rotació de vehicles de la xarxa municipal. La resta es farà progressivament fins a finals de febrer, quan tota la xarxa ja funcionarà amb el nou sistema.La sortida de vehicles dels pàrquings serà més ràpida perquè un cop validat el tiquet al caixer automàtic, el lector de matrícula situat a cada carril de sortida detectarà que l’usuari ja ha pagat i s’aixecarà la barrera de forma automàtica, sense necessitat de posar cap tiquet a la màquina.Els nous caixers automàtics incorporen també pantalles més grans i tàctils, la possibilitat de canviar d’idioma i el lector de codis QR que incorporen els nous tiquets. A partir d’ara, els vals d’una hora d’aparcament que regalen alguns comerços també substituiran la banda magnètica per un codi QR que caldrà mostrar al caixer per fer efectiu el descompte corresponent.En el cas del Mercat Central, on els paradistes regalen una hora d’aparcament per a una compra superior a 5 euros, la mateixa oficina del mercat validarà el tiquet amb codi QR perquè quan l’usuari vagi al caixer el tiquet ja tindrà registrat el descompte d’una hora.Els abonats, de moment, no veuran cap modificació: els nous caixers s’han adaptat per a l’ús de les targetes sense contacte amb què es fan els abonaments actualment.