El Vall d'Hebron porta a Reus un equip punter per un cas de grip A

Va atendre un pacient hospitalitzat al Sant Joan

Actualitzada 29/01/2019 a les 20:56

L’Hospital Vall d’Hebron va activar, dimarts de la setmana passada, el seu equip d’ECMO (oxigenació per membrana extracorpòria) per atendre un pacient ingressat a l’Hospital Sant Joan de Reus i diagnosticat de grip A. Aquesta va ser la primera sortida de l’equip d’ECMO del Vall d’Hebron en aquesta temporada de grip. Fins a Reus va desplaçar-se un grup d’intensivistes i infermers. Fonts del Sant Joan precisen que l’ECMO, explicat de manera planera, permet treure la sang amb un mecanisme similar al de la diàlisi per rentar-ne el CO2 i, sobretot, oxigenar-la. Està indicat per a pacients amb insuficiència respiratòria aguda o que estan fent servir respiració mecànica. Les mateixes fonts precisen que es tractava d’un pacient amb grip A, que el programa ECMO es fa en hospitals d’alta tecnologia com és el Vall d’Hebron i recorden que la grip A és un tipus de grip més forta i relativament freqüent. Des del Vall d’Hebron, que va difondre la intervenció a través dels seus perfils a les xarxes socials, confirmen el trasllat del pacient, que va mobilitzar personal i es va dur a terme en col·laboració amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Urgències de l’Hospital Sant Joan de Reus atenen, en època de grip, uns 300 pacients al dia. La xifra representa un increment d’entre un 10 i un 20% en relació a altres moments de l’any. Per abordar l’increment de la pressió assistencial, que ve donada per la proliferació de processos respiratoris vinculats a malalts aguts i fràgils, el centre sanitari disposa de fins a 35 llits a diferents unitats que poden habilitar-se depenent del volum d’ingressos. La majoria estan a medicina interna i al sociosanitari. La planificació sobre aquest període de grip, tal com detallaven des del centre fa alguns dies, comença a perfilar-se setmanes enrere.