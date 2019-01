El Parlament aprova ara mantenir els grups de P3 tancats al setembre

Cs critica que la proposta es voti mesos després que la Joan Rebull i la Isabel Besora perdessin línies

Actualitzada 29/01/2019 a les 20:45

El pròxim any escolar, en procés

La Comissió d’Ensenyament del Parlament ha aprovat, amb data d’aquest 22 de gener i amb 10 vots a favor i 10 abstencions, una proposta de resolució impulsada pel grup de Ciutadans (Cs) orientada a que les escoles públiques Joan Rebull i Isabel Besora mantinguessin íntegres les línies de P3 de què disposaven fins a l’inici del curs 2018-2019. La proposta, que va ser admesa a tràmit el 6 de juny del passat 2018, no ha estat sotmesa a consideració de la Comissió d’Ensenyament fins la setmana passada. La seva aprovació, per tant, no ha tingut ocasió de produir-se fins cinc mesos després de l’inici de l’any escolar, a principis del qual ja va consumar-se la decisió de retirar una línia de P3 de l’Escola Joan Rebull i una altra de l’Escola Isabel Besora.Des del grup municipal de Cs, el portaveu Juan Carlos Sánchez criticava ahir que el Parlament «hagi aprovat mantenir dues línies de P3 de les escoles Isabel Besora i Joan Rebull mesos després que hagin estat suprimides». Per a Sánchez, la situació que s’ha donat és «un despropòsit» i el portaveu culpa els partits «separatistes» del que considera «utilitzar el Parlament en funció dels seus interessos polítics», en referència «als mesos d’inactivitat parlamentària després de les eleccions del 21D». El portaveu de la formació taronja lamenta que s’hagi donat llum verda a la proposta de resolució presentada al juny per Cs al Parlament «cinc mesos després que s’iniciés el curs escolar», ja que les mesures plantejades per Cs «no es podran aplicar durant aquest present curs».Sánchez explica que, a més de mantenir les dues línies de P3 en aquests centres escolars, la formació taronja plantejava «reduir les ràtios actuals amb una base de 20 alumnes de P3, per garantir la continuïtat de tots els projectes educatius de Reus». Tot i així, manifesta Sánchez, «a Cs estarem molt atents a que aquesta proposta de resolució aprovada no quedi en una mera declaració de bones intencions» i a que la Generalitat «reobri en el curs 2019-2020 aquestes dues línies de P3 i apliqui les ràtios que estableix la proposta».El mapa de grups amb què comptaran els centres de Reus per al curs 2019-2020 està encara definint-se en el marc de la Taula Mixta d’Ensenyament. El director dels serveis territorials d’Educació, Jean-Marc Segarra, ja va explicar fa pocs dies en una visita a l’Escola Marià Fortuny que Generalitat i Ajuntament, a través de la Taula Mixta, han posat en marxa un procés participatiu amb la comunitat educativa dirigida a reformular el sistema d’adscripció escolar. La definició dels grups es resoldrà també, per tant, en aquest context, que també determinarà la presència de barracons al municipi i el trasllat o no de l’Escola Els Ganxets a un edifici, com també el possible desplegament de l’edifici de l’Escola Prat de la Riba. De qualsevol manera, el mecanisme de la proposta de resolució –que en aquest cas concret feia referència directa al curs 2018-2019– sovint no acaba desembocant en un compliment obligatori o immediat del contingut del text que s’aprova.