Augmenten les inscripcions al Centre de Normalització Lingüística de Reus

S'ha passat de 1.600 inscripcions a les 2.029 del 2018

Actualitzada 30/01/2019 a les 16:30

El Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura ha experimentat un important increment d’inscripcions l’any 2018 respecte de l’any 2017. En concret, ha estat un 27%, que s’ha registrat en tots els serveis que s’ofereixen des del CNL i a pràcticament tots els nivells.El Consorci per a la Normalització Lingüística es va proposar, per al 2018, incrementar el nombre d’inscripcions als cursos inicials i bàsics. Per aquest motiu s’han organitzat cursos de nivell inicial a Reus i per primer cop també a Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp i Falset amb un èxit notable. També s’ha organitzat per primera vegada el taller Parlar en públic, amb 16 alumnes.Al 2018 s’han implantat a tot l’àmbit del CNL els cursos trimestrals, que a Reus ja tenien aquesta periodicitat. Així, tant els cursos en línia amb el Parla.cat com els presencials de Cambrils, l’Hospitalet i Falset han adoptat, a partir de la tardor, aquest nou calendari.L’ampliació d’oferta en els nivells més bàsics, els nous tallers, la valoració excel·lent que fa l’alumnat dels cursos, el calendari trimestral, la major difusió, l’augment de les convocatòries per ocupar llocs de treball a l’administració, entre altres factors, ha propiciat que les inscripcions als cursos de català hagin pujat un 27% respecte el 2017, i que aquest increment s’hagi donat en tots els serveis que conformen el CNL i en pràcticament tots els nivells.Així, s’ha passat de 1.600 inscripcions l’any passat a 2.029 inscripcions enguany, i de 84 a 94 cursos organitzats. En el cas de la ciutat de Reus, els inscrits han passat de 1.100 a 1.331, un increment d’un 21%.