Reus programa diverses activitats per commemorar l'Any Peret Ganxet

Una conferència a la Biblioteca Central Xavier donarà el tret de sortida aquest dissabte

Actualitzada 29/01/2019 a les 20:03

Reus celebrarà l’Any Peret Ganxet en commemoració als 60 anys del naixement d'aquest personatge. El tret de sortida el donarà una conferència aquest dissabte, a les 12 hores, a la Biblioteca Central Xavier a càrrec de Maria Lluïsa Amorós.Durant aquests mesos es faran activitats per a tots els públics. Hi haurà conferències, dues exposicions i diverses activitats divulgatives a les escoles. A més, es presentarà el quart volum de Les aventures d’en Peret Ganxet. Les conferències aniran a càrrec de Josep Baiges Gispert, Àleix Álvarez Vall, Salvador Palomar Juanpere, Carme Bigorra, Maria Josep Salvadó o l’il·lustrador Marc Díez, entre d’altres.L’Any Peret Ganxet finalitzarà durant el quart trimestre d’aquest any 2019, amb un espectacle multidisciplinar que tindrà lloc al Teatre Bartrina.