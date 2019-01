La Fundació Cruyff impulsa un 'Court' a Reus que es dirà Sergi Roberto

Es tracta d'un lloc de trobada segura per practicar esport i jugar a futbol al carrer que es crearà a Mas Iglesias

La Fundació Cruyff impulsa un 'Cruyff Court' a Reus que es dirà Sergi Roberto, com el jugador del primer equip nascut a aquesta ciutat, segons informa el consistori.L'Ajuntament de Reus i la Fundació Cruyff han presentat aquest dimarts un acord de col·laboració per a la creació d'un 'Cruyff Court' al barri de Mas Iglesias.Es tracta d'un lloc de trobada segura per practicar esport i jugar a futbol al carrer, que es crearà al parc de Mas Iglesias, amb la previsió que dinamitzarà aquest barri.Reus ha col·laborat en el passat amb aquesta iniciativa i ja compta amb un 'Cruyff Court' des de l'any 2009 a l'estació d'autobusos.L'any 2016, també gràcies a la Fundació Cruyff i al seu programa Pati 14, l'Escola Rosa Sensat va poder adequar diferents espais de joc en la seva zona d'esbarjo.El nou 'Cruyff Court' suposa guanyar un espai per a la interrelació social i l'oci dels més joves.