L'Ajuntament de Reus ha realitzat el 70% dels treballs previs a la redacció del POUM

El pròxim govern abordarà la part pendent de l’elaboració i l’aprovació del Pla, la manca del qual «no ha fet perdre oportunitats»

Actualitzada 28/01/2019 a les 21:15

Tramitació llarga

Quatre eixos

La redacció i posterior aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) haurà d’abordar-se en el transcurs del pròxim mandat. Els treballs previs, segons precisen al Diari Més fonts municipals, estan executats en al voltant d’un 70%. Es tracta, en concret, de feines «enllestides, obertes i algunes de les quals necessitaran certs tipus d’actualitzacions». L’avanç del POUM va rebre llum verda al ple del 8 juny del 2012 i l’Ajuntament va iniciar llavors els moviments per a la redacció completa del document que havia d’anar a aprovació inicial. Moviments, aquests, ajornats ara per decisió del govern. El regidor d’Urbanisme, Marc Arza, valora que «no tenir POUM no ha fet perdre cap oportunitat» a la ciutat i puntualitza que «s’han fet les modificacions puntuals del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que han estat necessàries, d’acord a les demandes del sector i als projectes immobiliaris».La determinació del govern de posposar la redacció del POUM va produir-se tenint en compte diversos aspectes. Entre ells, el debat obert sobre si els POUM resulten una eina realment útil o aquesta ha quedat desfasada pel temps que requereix tramitar-los i la necessitat d’actualitzar-la periòdicament o la tramitació, impulsada pel Parlament de Catalunya, de la nova Llei de Territori. També l’apartat econòmic, donat que el cost dels treballs és «considerable» i la disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament, segons detallen fonts municipals, «ha estat limitada». I la «dificultat per trobar els consensos polítics necessaris», que van diluir-se a partir del 2017 arran de les mocions de confiança impulsades per l’alcalde, Carles Pellicer. Va ser precisament en aquest punt que es va prendre la decisió d’ajornar definitivament la redacció del POUM. La incertesa en relació a algunes infraestructures supramunicipals, com el traçat de la variant de mercaderies, ha acompanyat aquest punt de vista.El POUM haurà de contenir una memòria descriptiva i justificativa, els plànols d’informació i d’ordenació, les normes urbanístiques, el catàleg de béns a protegir, l’agenda i avaluació econòmica i financera, l’informe de sostenibilitat ambiental, el programa d’actuació urbanística i la memòria social. El procés d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal està integrat per cinc fases, que «no tenen una durada específica». Les dues primeres, la informació i participació ciutadana que precedeix la redacció de l’avanç del POUM i l’aprovació d’aquest avanç ja estan fetes.Per davant, ara, l’aprovació inicial del POUM, que consisteix en l’elevació al ple, l’exposició durant 45 dies i el tràmit d’informe als organismes competents i també a l’audiència dels municipis colindants. Després, es procediria a l’aprovació provisional també per part del ple, amb la resolució individualitzada de les al·legacions que s’hi hagin pogut presentar. El POUM es trametria al Departament de Territori per l’aprovació definitiva, «a càrrec del conseller». L’entrada en vigor tindria lloc en el moment de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. «L’Ajuntament ha fet gran part de la feina i el govern que sorgeixi de les properes eleccions municipals –si ho considera adient– podria iniciar la redacció del POUM i portar-lo a votació inicial», afegeix Arza.Una reorientació del model de creixement, la regeneració del teixit urbà, la potenciació de la matriu agrícola i l’eficiència en la mobilitat són els quatre eixos que defineixen els objectius a assolir en el POUM. En el primer àmbit, l’avanç proposa un nucli urbà compacte, omplint espais buits abans de generar expansions en el territori, així com la planificació d’àrees singulars d’activitat econòmica i logística lligada a grans infraestructures i la revisió de les àrees residencials previstes i no desenvolupades.Pel que fa a la regeneració del teixit urbà, preveu noves fórmules per incrementar la rehabilitació de la ciutat edificada, la potenciació de l’activitat econòmica i l’impuls del comerç, «com s’ha fet al Pallol o al barri del Carme». Sobre a la potenciació de la matriu agrícola, l’avanç del POUM marca connectar el sòl, a través d’una xarxa contínua entre les places i els passeigs urbans fins a una V verda que recorri el sòl rural, protegir les masies i millorar les característiques dels accessos a la ciutat per una adequada integració en el paisatge en vies com la carretera de Cambrils o les avingudes de Tarragona i Falset, i millorar la qualitat paisatgística de l’avinguda de La Salle. Finalment, en el capítol d’eficiència de la mobilitat, el que es busca és generar un nou traçat de ferrocarril que allunyi el pas de mercaderies del centre de la ciutat, millorar els accessos viaris a la ciutat amb una bona connexió entre la variant oest i les carreteres de Riudoms, Vinyols i Cambrils o una xarxa urbana de carrils bici.