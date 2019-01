Tres dotacions dels Bombers hant treballat en l'extinció del foc

Actualitzada 29/01/2019 a les 09:56

Un turisme ha cremat a l'interior d'una nau de Reus la matinada d'aquest dimarts, 29 de gener. Els Bombers de la Generalitat s'han traslladat al lloc amb un total de tres vehicles terrestres i han aconseguit apagar les flames en tres quarts d'hora.Els fets s'han produït cap a les 00.30h d'aquesta matinada quan, per causes que es desconeixen, un cotxe s'ha incendiat dins d'una nau sitauda a la plaça de Morlius. Els Bombers han treballat al lloc amb tres dotacions i han tancat el servei a la 1.15h. El succés no ha causat danys personals.