Un conductor atropella intencionadament un noi a Reus després que li recriminés una acció

La Guàrdia Urbana ha obert diligències a l’home, veí de Valls, qui hauria marxat del lloc després d’atropellar el jove de 27 i deixar-lo ferit lleu

Actualitzada 28/01/2019 a les 11:27

La Guàrdia Urbana de Reus ha obert diligències judicials contra un conductor veí de Valls de 47 anys per atropellar de forma intencionada un jove a Reus. El denunciat va atropellar al noi, de 27 anys i que va resultar ferit lleu, suposadament després que aquest li recriminés una acció. Tot seguit hauria marxat del lloc.El succés es va produir el passat dissabte 26 hores a plena llum del dia, concretament a les 13.15h. El conductor d’un turisme BMW 428, un veí de Valls de 47 anys, circulava per l’avinguda Marià Fortuny quan un jove, veí de Reus i de 27 anys, li hauria recriminat una acció. Com a conseqüència, el conductor va atropellar el noi de forma intencionada i hauria marxat del lloc, segons fonts policials.Fins a l’indret s’hi va desplaçar el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), que va atendre el jove i el va traslladar ferit lleu a l’Hospital Sant Joan. La Guàrdia Urbana ha instruït diligències judicials contra el conductor per aquests fets.