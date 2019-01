Reus acollirà «jornades, tallers i conferències sobre el repte tecnològic» per la Mobile Week

L’esdeveniment previ al Mobile World Congress es descentralitza i convertirà la ciutat en seu el 20 de febrer

Actualitzada 28/01/2019 a les 13:08

«Jornades, tallers i conferències sobre el repte tecnològic» centraran la participació de Reus a la Mobile Week. La iniciativa, una prèvia del Mobile World Congress que tindrà lloc entre el 14 i el 23 de febrer, s’expandirà enguany pel territori sota la marca Mobile Week Catalunya. A la capital del Baix Camp se celebraran actes vinculats a aquest esdeveniment un sol dia, el 20 de febrer. El regidor de Promoció Econòmica de Reus, Marc Arza, explicava aquest matí en la presentació de la Mobile Week Catalunya que «volem que s’estengui arreu del país».La Mobile Week, proposta sorgida dos anys enrere per impulsar «una setmana de reflexió oberta sobre l’impacte de la tecnologia en la societat» durant uns dies abans de la celebració del Mobile World Congress, incorporarà aquest 2019 com a novetat cinc espais que s’afegeixen a la seu de Barcelona. Entre ells hi haurà, per primer cop, Reus i, també a la demarcació, la Ribera d’Ebre. Girona, Lleida i Igualada són els altres tres. A aquests punts es desplegaran activitats programades com a part de la Mobile Week, que es planteja com «un punt de trobada entre el món de l’emprenedoria, la indústria digital, el pensament i les indústries creatives per a debatre sobre els reptes, els límits i les oportunitats» en el seu àmbit. La temàtica d’aquesta tercera edició és La nostra ‘senzilla’ relació amb la tecnologia.Tot plegat ho gestiona la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundatiun, la MWCapital, artífex del Mobile World Congress que converteix Barcelona en «la capital mundial de trobada global entre la tecnologia mòbil i els diferents sectors estratègics que la faran servir d’una manera intensiva». El Mobile World Congress tindrà lloc del 25 al 28 de febrer.La descentralització de la Mobile Week i la seva arribada a Reus suposa el trasllat al territori d’una fira de gran nivell internacional, amb tot el que això comporta. A la capital del Baix Camp, l’activitat es concentrarà en un sol dia que serà el 20 de febrer, segons les previsions amb què treballa ara la MWCapital. FiraReus té reservat aquest dia en la seva agenda d’actes, on figura destinat al fòrum tecnològic. Pel que fa a la Ribera d’Ebre, seran un total de cinc dies: entre el 18 i el 22 de febrer. A Girona serà els dies 21, 22 i 23 de febrer; a Lleida es farà el 20 de febrer i a Igualada, el 22 de febrer.