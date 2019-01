La Urbana de Reus atura un cotxe amb foc als seients i el condutor anava begut i sense carnet

L'home va resultar ferit a l'intentar apagar les flames dins el vehicle amb les mans

S'estampa contra una façana a l'avinguda de la Salle

La Guàrdia Urbana de Reus va protagonitzar el passat dissabte una rocambolesca actuació a causa d'un home que conduïa sota els efectes de l'alcohol.Segons informa el mateix cos policial, al voltant de les 2 de la matinada, al carreró del Gas, agents de la policia local van aturar un vehicle, un Audi A6, perquè van observar que hi havia flames als seients del darrere.El conductor va baixar del cotxe i va intentar apagar el foc amb les mans, motiu pel qual va patir cremades. Els agents van apagar el foc, utilitzant l'extintor del cotxe patrulla. El conductor, un veí de Reus de 45 anys, va ser atès de les cremades que va patir, primer pels serveis mèdics que es van desplaçar al lloc dels fets i, posteriorment, a l'hospital Sant Joan, on va ser traslladat.La Guàrdia Urbana va obrir diligències judicials al conductor per conduir sota els efectes d'alcohol (1,13 mg/l en la prova de detecció alcohòlica), i de trencament de condemna, per circular el vehicle amb el permís suspès per resolució judicial.D'altra banda, el mateix dissabte, a les 4:30 h, a la rotonda entre les avingudes de la Salle i de Pere el Cerimoniós, un conductor va perdre el control i va xocar contra una façana de l'avinguda de la Salle.El turisme el conduïa un veí de Reus de 37 anys, al qual la Guàrdia Urbana li va detectar, en el control d'alcoholèmia, 0,96 mg/l.