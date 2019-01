Justícia nomena Eva Ferran nova directora dels Serveis Territorials a Tarragona

Assumirà el càrrec a partir del proper 1 de febrer

Relleu al capdavant de la direcció territorial de Justícia al Camp de Tarragona. A partir del proper 1 de febrer Eva Ferran liderarà l’equip que el departament té al territori en substitució de l’actual directora territorial, Fina Palomar, al càrrec des de 2016.La reusenca Eva Ferran és llicenciada en Dret per la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili i fins ara ocupava el càrrec de subdirectora general d’Anàlisis i Programació de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Anteriorment, Ferran ja havia ocupat un càrrec polític a la delegació del Camp de Tarragona, en aquest cas com a coordinadora territorial de Joventut. Al mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies també ha estat cap de Servei de Gestió Territorial a Tarragona.Al capdavant de la direcció dels Serveis Territorials de Justícia, Eva Ferran té com a reptes més imminents la construcció del nou Centre Obert, les obres del qual s’han d’iniciar el segon semestre d’aquest 2019, i la millora dels equipaments judicials a Tarragona, segons informen fonts del departament.