Els busos per renovar la flota de Reus Transport arribaran abans de l'abril

L’empresa incorporarà, al llarg del primer trimestre del 2019, vehicles amb més places, carregadors de mòbil i un alcoholímetre per al xofer

Actualitzada 27/01/2019 a les 21:50

Prop de 7 MEUR en 13 autobusos

Part dels busos de nova construcció encarregats per oxigenar la flota de Reus Transport s’incorporaran a l’empresa, tal com precisen fonts municipals, durant el primer trimestre d’aquest 2019. Els vehicles d’aquesta remesa inicial, segons les dades que va aportar l’Ajuntament al seu moment, seran 10. Altres 3 seran subministrats al juny del 2020. La societat municipal reservarà, entre els que circulen ara, els 3 autobusos millor conservats per emprar-los en serveis puntuals, coincidint amb feines de manteniment o reparacions. La flota, amb una antiguitat d’11 anys, acumula prop de 65.000 quilòmetres l’any per vehicle. La situació havia obligat, de vegades, a replantejar línies mentre algun dels busos passava pel taller.Els 13 nous vehicles mantindran les dimensions dels actuals però guanyaran 16 places i en tindran un total de 104 –24 d’assegudes i 80 de peu–. També disposaran d’un nou vestíbul per col·locar-hi cotxets i cadires de rodes. En l’apartat tecnològic, incorporaran 8 carregadors dobles USB per a dispositius mòbils com telèfons o tauletes que es podran fer servir durant el trajecte. L’Ajuntament havia anunciat l’arribada dels 10 vehicles per al febrer, però ara no ajusta més els terminis.El cost total dels 13 autobusos per 10 anys serà de 6,98 milions d’euros. El contracte de subministrament dels vehicles marca Mercedes Benz va adjudicar-se a l’empresa Evobús Ibérica SA. Els nous busos reduiran entre un 71 i un 91% l’emissió de contaminants i, en fins a un 20,5%, els gasos responsables de l’escalfament global. A més, incorporaran mesures per limitar el consum. L’energia generada per la inèrcia i la frenada s’emmagatzemarà en uns mòduls de supercondensadors per alimentar equips com l’enllumenat, la informació electrònica o la ventilació. Els busos també tindran un sistema de regulació electrònica del balanceig per «estabilitzar-se», una caixa de canvis que s’adapta a l’orografia de la línia per una conducció més còmoda i eficient i mantindrà el wifi. Un xassís i una estructura més resistent i també mampares antivandàliques a les cabines dels conductors estan entre les innovacions.Els autobusos tindran diverses càmeres per facilitar la conducció i per augmentar la seguretat dels passatgers a les portes amb un monitor de visualització de les imatges a la cabina, i permetran gravar a l’interior. Entre les prestacions dels vehicles, destaca la integració d’un alcoholímetre a la cabina del xofer que es pot activar per immobilitzar el bus: el conductor ha de bufar abans d’engegar i, en cas que l’aparell doni un resultat positiu, el mateix sistema bloqueja l’arrencada. Per a l’accés de cadires de rodes i cotxets infantils, disposaran de doble rampa. La informació a l’exterior de l’autobús serà més visible amb rètols de LED, amb informació a color del número de la línia, i hi haurà monitors a l’interior. Els vehicles disposaran a l’interior d’un dispositiu per facilitar la informació al passatger, monitor de TV panoràmic TFT que podrà comunicar els següents aspectes: a temps real, quina és la següent parada a la qual arribarà l’autobús; mostrar la parada en un mapa de la ciutat i informació extra com els transbordaments.