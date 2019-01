El Banc de Terres rescata 2,2 hectàrees d'avellaners i oliveres a Reus

Al global del Baix Camp, i durant el 2018, els pagesos han recuperat fins a 765.000 metres quadrats de cereals, garrofers, ametllers, horts o pastura

Actualitzada 27/01/2019 a les 21:05

Manca de relleu agrari

El Banc de Terres del Baix Camp, òrgan promogut pel Consell Comarcal del Baix Camp, celebrarà aquest gener gairebé dos anys des del seu impuls i ho farà amb un important augment dels contractes de finques i explotacions agràries respecte al 2017. Concretament són 13 els contractes que s’han formalitzat al llarg del 2018 i que signifiquen una extensió total de 76,5 hectàrees de la comarca, respecte a les 37,5 hectàrees i 5 contractes del primer any de funcionament de la iniciativa. Al terme municipal de Reus, els terrenys que des del Consell es va aconseguir revaloritzar i així evitar que es perdés la terra, són 2,16 hectàrees d’avellaners i oliveres en règim d’arrendament per 7 anys.A la comarca en global, s’han rescatat mitjançant aquest mecanisme, i únicament comptabilitzant les dades del 2018, 76,5 hectàrees destinades a acollir cereals, garrofers, ametllers, horts, pastura o bosc. Algunes de les parcel·les estan acompanyades per una casa i, depenent de cada cas, els terrenys i les construccions són en règim d’arrendament, de parceria, masoveria, cessió o també arrendament amb opció a compra.La iniciativa del Banc de Terres està inclosa en el Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament Socioeconòmic Rural 2014-2020 amb l’objectiu de revaloritzar la terra i el sector agrari als municipis d’interior i de muntanya de la comarca. Allà els pagesos i les pageses poden consultar els terrenys que ofereixen els propietaris i a més es descriu la seva localització, extensió, quin tipus de conreu o instal·lacions tenen, a més de quin règim de contracte volen acordar amb la persona interessada, entre altres.El Banc de Terres va sorgir «arran de l’observació d’un sever problema de falta de relleu agrari, envelliment, de despoblament i mobilitat laboral obligada als pobles d’interior i de muntanya» i «per tal d’ajudar a revertir aquest procés, mobilitzar terres en desús i crear llocs de treball locals». La web www.campviu.cat és la plataforma que visibilitza ofertes i demandes de terres i permet interactuar als seus usuaris.Al 2018, i segons les mateixes dades, Vilaplana i l’Aleixar van ser les zones on més terres van recuperar-se, amb un total de 28,5 hectàrees d’avellaners i ametllers en règim d’arrendament per 10 anys. A Arbolí van ser un total de 6,46 hectàrees de bosc, pastura, terra, cereals i casa en règim de masoveria durant 8 anys. I a La Febró, fins a 7,11 hectàrees d’oliveres i garrofers en règim d’arrendament amb opció de compra per 7 anys. L’Albiol, al seu torn, va recuperar 18 hectàrees de bosc i oliveres arrendades per 15 anys i Riudoms, 2,89 hectàrees d’avellaners i oliveres en règim d’arrendament per 7 anys. A Les Borges del Camp, Montbrió, Mont-roig, Pratdip, Riudecanyes, La Selva del Camp i Vilanova d’Escornalbou també es van produir intercanvis de parcel·les que es van realitzar a través d’aquesta eina.