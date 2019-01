Denuncien una onada de robatoris en cotxes a la zona sud de la ciutat

Les associacions de veïns de Mas Iglesias i la Pastoreta apunten «la baixa presència policial» com a causa de la inseguretat

Les reclamacions veïnals

Poder sortir al carrer al vespre

Alguns veïns denuncien l’increment de robatoris en vehicles a la zona sud de la ciutat, sobretot als barris de Mas Iglesias i la Pastoreta. A través d’una publicació a les xarxes socials alguns ciutadans apuntaven ahir que durant les darreres setmanes s’han produït diversos robatoris en vehicles particulars a la zona de plaça d’Europa del barri de la Pastoreta de Reus, al barri de Mas Iglesias i també al polígon de Mas Ferrer, la zona on es troba el camp de futbol de la Pastoreta.Des de l’Associació de Veïns el Roserar del barri de Mas Iglesias confirmen al Diari Més que tenen constància de diversos robatoris a la zona, no només en vehicles, sinó també en establiments. Pel que fa al barri de la Pastoreta, des de l’Associació de Veïns apunten que sí que és cert que s’hi registren robatoris i actes vandàlics, tot i que no creuen que es tracti d’un punt «especialment perillós». En la queixa es mencionaven també altres parts de la zona sud de la ciutat de Reus, com el barri Juroca, tot i que des de l’Associació de Veïns d’aquest barri no tenen constància que se’n produeixi un nombre elevat.En la publicació, alguns veïns adverteixen que és convenient no deixar objectes que puguin ser de valor a l’interior dels vehicles si s’estaciona en aquests punts de la ciutat, ja que en les darreres setmanes s’han produït diversos robatoris. En alguns dels casos es parla de vidres trencats, mentre que en altres apunten altres sistemes per forçar els vehicles.Des de les associacions de veïns dels barris de Mas Iglesias i la Pastoreta afirmen que fa temps que reivindiquen una millora en les condicions dels barris per augmentar la sensació de seguretat entre els veïns.Pel que fa a Mas Iglesias, des del Roserar asseguren que des que es va crear aquesta associació, que es va presentar als ciutadans el passat 2 de desembre en un acte al parc del Mas Iglesias, han traslladat a l’Ajuntament de Reus les reivindicacions dels veïns del barri, que demanen més presència policial i una millor il·luminació per augmentar la seguretat al barri, ja que segons afirma Francesc Jornet, president de l’entitat veïnal, han rebut diverses queixes per inseguretat a la zona. Però des de l’AVV, afirmen que de moment no han rebut resposta de l’Ajuntament en aquest assumpte.La reivindicació de millorar les condicions dels fanals i la il·luminació al barri, i també la d’augmentar la presència policial a la zona, és una petició que comparteixen des de l’Associació de Veïns de la Pastoreta.La presidenta de l’entitat comenta al Diari Més que la inseguretat que es viu al barri de la Pastoreta no està només relacionada amb robatoris o actes vandàlics, que assegura que no són tants, sinó també amb les condicions de les voreres i la poca llum que hi ha.Des de l’entitat afirmen que les branques dels arbres i la brutícia atenuen la llum dels fanals, i que les arrels dels arbres converteixen les voreres en un espai perillós, sobretot per a la gent gran, que a l’hivern, a la tarda «gairebé no surt de casa».L’AVV de la Pastoreta també demana més proximitat als cossos de seguretat, ja que assegura que si fessin més evident la seva presència a la zona, augmentaria la sensació de seguretat.