Els fets han passat en dos carrers de la ciutat

Actualitzada 26/01/2019 a les 12:56

Quatre contenidors han cremat aquesta matinada a Reus, amb una hora de diferència. El primer en incendiar-se ha estat un de la plaça d'Europa, a les 3.25 hores de la nit. Els Bombers han activat una dotació per a extingir un incendi que no ha afectat res més que un contenidor.A les 4.25 hores els Bombers han rebut un nou avís d’incendi a la capital del Baix Camp, en aquesta ocasió al carrer Penyíscola, amb tres contenidors afectats. Com ja han fet una hora abans, els bombers han activat una dotació per extingir l’incendi que ha cremat dos contenidors per complet i un tercer parcialment.