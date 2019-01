Quim Torra participa als tres tombs dels Avis i Àvies per la Llibertat de Reus

El president ha assegurat que els presos independentistes «són herois que se'n van a Madrid i han de tornar com a herois lliures»

Actualitzada 25/01/2019 a les 14:42

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha participat aquest divendres en la concentració dels Avis i Àvies per la Llibertat de Reus i en un discurs els ha demanat que des d'ara fins al judici siguin «altaveus» dels presos. Alhora, ha dit que els líders independentistes empresonats «han de ser capaços d'enviar un missatge clar del 'jo acuso'» a l'Estat. D'altra banda, ha insistit que la seva única «missió» és fer la república catalana i ha demanat unitat als partits independentistes: «que no abarateixin els nostres somnis, perquè la llibertat us la vau guanyar vosaltres l'1-O», ha dit en el missatge als Avis. També ha afegit que els presos independentistes són «herois que se'n van a Madrid i han de tornar com a herois lliures».Torra ha participat a l’acció dels Avis i Àvies per la Llibertat de Reus, que cada dia fan tres tombs a la plaça del Mercadal, vestits amb bufandes grogues i sostenint diverses pancartes amb les cares dels presos i exiliats. A la d’aquest divendres, amb Torra, hi han participat unes 600 persones, segons el col·lectiu.El president del Govern ha assegurat que no té «cap altra missió» que fer la república catalana i ha insistit que si no es veiés «capaç» de fer-ho, «plegaria». Per fer-ho, Torra ha demanat unitat als partits independentistes i els ha emplaçat a l’1-O per anar tots a una. «Que no abarateixin els nostres somnis perquè la llibertat us la vau guanyar vosaltres l’1-O i a totes les manifestacions», ha reivindicat, en les paraules que ha adreçat al col·lectiu d’avis.En la mateixa línia, Torra ha afirmat que el judici «és contra la democràcia i l’autodeterminació» i que cal «la fórmula, que va ser l’1-O» per anar units. «Vam ser-hi tots l’1-O, i el 3-o vam ser capaços d’aturar un país, i el 27 d’octubre vam proclamar la república. Tenim això i això ens dona la clau del futur i el moment que hem de crear», ha dit Torra, que ha acabat el discurs emocionat.Torra ha demanat als independentistes que facin costat a les famílies dels presos en el moment en què comenci el judici. A més, ha dit que els presos «el que han de fer a Madrid és acusar l’Estat d’aquesta farsa organitzada per l’Estat per impedir la democràcia a Catalunya i limitar els nostres drets humans». «És contra tot això que ens alcem», ha afirmat Torra, que ha dit que cal que siguin capaços d’enviar un missatge clar del «jo acuso». «Estiguem al seu costat», ha demanat.El president de la Generalitat ha visitat l’Ajuntament de Reus acompanyat de l’alcalde, Carles Pellicer. En les salutacions als regidors del consistori, en què no hi han estat presents ni el PSC, ni Ciutadans ni PP, Torra ha intercanviat unes paraules amb la portaveu de la CUP. Marta Llorens li ha donat una carta amb les demandes de la formació i li ha retret que el Govern està fent «polítiques autonomistes». En aquesta línia, li ha reclamat que si no pot fer efectiva la república, dimiteixi. Per la seva banda, Torra ha retret a Llorens les paraules d’Anna Gabriel aquest divendres al matí, en què ha demanat que es deixessin de banda les «ocurrències».