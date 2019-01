Quatre persones intoxicades i quaranta evacuades per un incendi d'habitatge a Reus

Entre els afectats hi ha un nen de 4 anys i tres d'ells han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan

Actualitzada 25/01/2019 a les 09:30

Un total de quatre persones han resultat intoxicades per inhalació de fum i quaranta han estat evacuades arran d'un incendi d'habitatge a Reus. Tres dels afectats, entre els quals hi ha un menor de quatre anys, han estat evacuats a l'Hospital Sant Joan, mentre que un d'ells no ha necessitat trasllat. En el servei hi han participat un total de cinc dotacions dels Bombers i diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus.Els fets s'han produït passats 18 minuts de la mitjanit en un pis situat a l'edifici número 5 del carrer Wad-Ras. Per causes que s'estan investigant, s'ha originat un incendi en un habitatge d'aquest bloc que ha cremat totalment una habitació i part de la cuina.Com a conseqüència de l'incendi un total de quatre persones han resultat intoxicades per inhalació de fum. Es tracta d'un nen de 4 anys, dues noies de 18 i 25 anys i un noi de 22. Els tres primers han estat evacuats a l'Hospital Sant Joan de la ciutat, mentre que el quart ha estat atès in situ pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha enviat al lloc tres ambulàncies.Per altra banda, l'incendi també ha obligat a La Policia Local a evacuar un total de quaranta persones que es trobaven en aquest bloc de pisos.Els Bombers de la Generalitat han treballat amb un total de cinc vehicles en les tasques d'extinció del foc, que s'ha pogut apagar en una hora. Posteriorment han procedit a ventilar l'edifici.