Lax'n'Busto farà un segon concert al Teatre Fortuny

L'actuació tindrà lloc el 23 de maig a les 21h

Actualitzada 25/01/2019 a les 15:08

El grup Lax’n’Busto oferirà un segon concert al Teatre Fortuny. Després que s’hagin exhaurit les entrades pel primer concert a Reus, el grup ha anunciat que incorporarà una nova data per presentar el seu treball Polièdric a la ciutat. Aquesta nova actuació serà el 23 de maig a les 21h. Les entrades ja es poden adquirir a la web del Teatre Fortuny a un preu que oscil·la entre els 32 i els 20 euros.Finalment, el que en un principi havien de ser tres concerts en tres escenaris diferents s’ha acabat ampliant a cinc, atesa la sorprenent demanda del públic. Abans de la sortida del disc, prevista pel dia 15 de febrer, es podrien haver esgotat totes les localitats disponibles per a la presentació d’aquest singular projecte.Després de més de dos anys fora dels escenaris i sis del darrer disc d’estudi, els Lax’n’Busto afronten un nou repte a l’enregistrar un disc amb cançons inèdites, però aquesta vegada interpretades per 7 cantants diferents. Les noves cançons es podran gaudir des de diferents angles, amb veus conegudes, però també amb altres de desconegudes.En els concerts hi assistiran la pràctica totalitat dels cantants que han participat en el disc.