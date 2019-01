L'Ajuntament reclama a Adif barreres sòniques i el pont del barri Gaudí

Veïns de l’avinguda de Saragossa i del carrer de Lleó XIII esperen la instal·lació de pantalles que els evitin el soroll dels combois

Fins a 3.000 firmes pel baixador

Dos trams de pantalles acústiques i l’arranjament del pont del barri Gaudí ocupen els primers llocs en la llista de peticions que l’Ajuntament de Reus està pendent de formular a Adif i entre les quals es troba, també, la materialització del baixador de Bellissens. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, explica al Diari Més que «les dues barreres sòniques, que s’han d’ubicar a l’avinguda de Saragossa i el carrer de Lleó XIII, són molt importants per a la ciutat per les molèsties que el pas dels trens genera» i diu, en relació al pont, que «ja tenim un projecte que inclou voreres més àmplies i una il·luminació adequada».Al llarg del 2018, el consistori va sol·licitar en fins a una desena d’ocasions reunir-se amb responsables de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries. Cap de les sol·licituds va derivar en cita. «Amb el govern del Partit Popular, no hi va haver manera i, durant el procés entre governs, tampoc», concreta Pellicer, que precisa que recentment l’Ajuntament ha realitzat de nou el tràmit «i estem insistint perquè ens rebin perquè tenim peticions a fer que requereixen una inversió. Confio que aquesta vegada sí que ens donin la reunió». De moment no hi ha terminis fixats, però les barreres i l’arranjament del pont «es faran».La reivindicació de pantalles acústiques no és nova. Va activar-se per primer cop l’any 2014, tal com explica Marimar Escoda, presidenta de l’Associació de Veïns del barri Gaudí, que diu que «els trens passen a prop de les cases unifamiliars de l’avinguda de Saragossa i, especialment al vespre, els de mercaderies, circulen sense aturar-se a l’estació i per això van a més velocitat». El pas dels combois genera «soroll» i «molesta» el veïnat, que ha batallat en els darrers cinc anys per deslliurar-se d’aquesta problemàtica a través de la col·locació de barreres sòniques. El mateix barri també espera millores al pont que hi dóna accés i per damunt del qual transcorren igualment les vies. A l’estructura, on històricament hi ha hagut filtracions d’aigua, ja es va fer una petita intervenció per part d’Adif uns anys enrere. Amb tot, «quan plou hi ha goteres». El projecte que l’Ajuntament ha preparat per a aquest punt de la ciutat, i que ja està elaborat, contempla també l’ampliació de les voreres i la instal·lació de llum. El veïnat, que encara en coneix únicament les línies generals, valora la proposta «positivament» perquè «aportarà més confort a les persones que hi passen».Pel que fa al carrer de Lleó XIII, la presidenta de l’Associació de Veïns de Mas Abelló, Esperanza Galindo, explica que «com a entitat, no hem portat aquest tema però sí que sabem que hi ha hagut veïns que han fet una recollida de firmes perquè posin les pantalles». «Pel que comenten», afegeix Galindo, «a més del soroll, el problema està en que el pes dels trens en aquella zona genera escletxes». La presidenta valora que «si hi ha una reclamació és perquè hi deu haver una causa que estarà justificada» i diu que «si això tira endavant, hi donarem suport».La Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) lliurarà al subdelegat del govern a Tarragona, aquest 10 de febrer, més de 3.000 signatures recopilades entre el veïnat de la ciutat per demanar que es construeixi el baixador de Bellissens. Fonts de Foment consultades per aquest rotatiu expliquen que el Ministeri continua estudiant la viabilitat de la infraestructura, després que Territori li fes arribar un doble projecte elaborat al 2017 i amb l’opció d’uns 12 i uns 15 milions d’euros d’inversió.